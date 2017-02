10 tips voor optimaal wifi-bereik in je huis

Firmware

Controleer de firmware waarop je router draait en ga na of deze niet verouderd is. De informatie over je firmware vind je terug in de instellingen van het toestel. Op de website van de routerproducent kan je checken welke de laatste nieuwe versie is en in 99 procent van de gevallen deze ook gratis downloaden. Doe dezelfde check-up voor de driver van je interne wifi-adapter via het venster APPARAATBEHEER op je pc.