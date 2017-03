Hoe MediaTeks splinternieuwe Helio x30 decacore-chip de Snapdragon aanvalt

MediaTek heeft geen uitstekende naam hier. De chip-expert maakt net als Qualcomm SoC’s voor smartphones, maar vooral die laatste associëren we met high end-telefoons. MediaTek is een naam die we in deze contreien eerder terugvinden in budgetsmartphones. In het Verre Oosten zijn de kaarten anders geschud en kan MediaTek, dat gebruik maakt van ARM-designs, op populariteit over het ganse prijsspectrum rekenen. De Helio X30 SoC moet verzekeren dat MediaTek zijn marktpositie kan behouden, al kunnen de specificaties misschien ook bij ons mensen bekoren.

Sneller en efficiënter

De Helio X30 is de opvolger van de eveneens high end Helio X20. Die eveneens krachtige SoC vonden we in geen enkel mainstream-toestel bij ons terug. De X30 heeft echter enkele unieke troeven in handen. Zo wordt de chip gebakken op 10 nm. De X30 SoC is nog maar ‘s werelds tweede gecommercialiseerde processor die van een band met het kleinere productieproces afrolt. Kort door de bocht kan je de nanometers zien als de resolutie van de kleinste bouwstenen van de chip. Kleinere bouwstenen zorgen voor kleinere transistors, en kleinere transistors zijn inherent sneller en efficiënter dan grotere exemplaren.

De eerste 10 nm-chip is de Qualcomm Snapdragon 835. Die wordt door Samsung gebakken en de Koreaanse gigant houdt de eerste SoC’s die uit de fabriek komen tactisch voor zichzelf. Daardoor is de Helio X30 voor veel smartphonebouwers plots een aantrekkelijk en wél toegankelijk alternatief. De X30, die eind vorig jaar werd aangekondigd, gaat immers vandaag in massaproductie.

Max.Mid.Min

De X30 heeft in totaal 10 rekenkernen verdeeld over drie clusters. Twee Cortex A73-kernen, geklokt op 2,5 GHz, zorgen voor het zwaarste werk. De vier Cortex A73-kernen op 2,2 GHz staan eveneens in voor het zwaardere werk, terwijl een Cortex A35 quadcore geklokt op 1,9 GHz minder intensieve opdrachten op een zuinige manier kan verzetten. De Tri-cluster-configuratie is de opvolger van de populaire Big.little-configuratie waarbij het werk over twee clusters verdeeld werd. Het systeem gaat door het leven als Max.Mid.Min.

MediaTek zelf claimt een prestatiewinst van 35 procent tegenover de X20 met een efficiëntieboost van maar liefst 50 procent. Dat laatste willen we meteen geloven: de X20 werd nog op een verouderd proces gebakken.

Ook MediaTeks nieuwste chip is klaar voor VR en past in principe in Androidtelefoons gecertificeerd voor Google DayDream. De beeldsensor kan overweg met twee keer 16 MP-hoofdcamera’s, waarmee het bedrijf handig inspeelt op de door Huawei gestarte maar door menig concurrent gevolgde trend van de dubbele camera’s.

De grafische kant van de X30 wordt verzorgd door de PowerVR 7XTP-MT4-cgpu. De gpu is ontwikkeld door Imgtec en niet door ARM zelf. MediaTek lijkt met andere woorden de immer populaire Mali-gpu aan de kant te zetten. Dat is goed nieuws: de beste Mali-gpu’s konden niet tippen aan Qualcomms Adreno-gpu’s op de Snapdragon-SoC’s. PowerVR GPU’s vind je onder andere terug in de iPhone, waar de chip heel wat grafische kracht voor de dag kan leggen.

Modemproblemen

Op papier kan de Helio X30 zich dus absoluut meten met de Snapdragon 835. Het productieproces is van hetzelfde niveau, het ontbreekt niet aan processorkracht en MediaTek koos voor wat vermoedelijk een flinke grafische upgrade is. De Helio X30 is bovendien ook beschikbaar voor bedrijven die niet Samsung heten.

Toch heeft Qualcomm nog een streepje voor. De SoC-bouwer is modem-expert in hoofdberoep en dat merken we. De Helio X30 heeft een verdienstelijke Cat 10 LTE-modem aan boord maar die ondersteunt maar carrier aggregation van drie banden. Concreet kan de chip een LTE-signaal ontvangen op drie golflengtes, wat genoeg is voor LTE Advanced, maar al niet meer volstaat voor de LTE-upgrade die Proximus momenteel uitrolt. Daarvoor moet een toestel met 4 carrier aggregation (vier LTE-golflengtes) overweg kunnen.

De Helio X30 kan niet overweg met 4,5G LTE van Proximus

Qualcomms Snapdragon 835 heeft de X16 LTE-modem aan boord en die kan om met 4 carrier agreggation. Bovendien beperkt de modem van MediaTek zich tot 64-QAM, een veelgebruikte modulatiestandaard die vandaag stilaan wordt voorbijgestoken door 256 QAM. De geavanceerde modulatie vertaalt zich kort door de bocht in een hogere datacapaciteit op een gegeven golflengte. Ook daar heeft Qualcomms X16 geen problemen mee.

MediaTek voert een gerichte aanval uit op Qualcomm en lanceert met de Helio X30 een competitieve chip die lijkt mee te kunnen met de beste SoC’s die je momenteel op deze planeet kan vinden. Is de X30 over de ganse lijn concurrentie voor de Snapdragon 835? Niet meteen, maar het is de enige 10 nm-SoC van het moment waar Samsung geen optie op heeft.

