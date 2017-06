Xbox One X en PlayStation 4 Pro vergeleken: welke moet je kopen?

[Analyse] Microsoft heeft de specificaties van zijn Xbox One X gedeeld. Hoe krachtig is de console in vergelijking met de PlayStation 4 Pro.

Tijdens de gamebeurs E3 heeft Microsoft de details over zijn Xbox One X vrijgegeven. Zelf noemt het bedrijf de nieuwe Xbox de krachtigste console ter wereld. Wij nemen de specificaties van de Xbox One X onder de loep en vergelijken deze met de Sony PlayStation 4 Pro. Is de nieuwe console van Microsoft daadwerkelijk de krachtigste ter wereld?

Specificaties

De Xbox One X herbergt daadwerkelijk een hoop kracht. Microsoft heeft het toestel voorzien van een AMD-processor met een kloksnelheid van 2,3 GHz. Deze CPU wordt bijgestaan door een GPU met 40 compute units, die 6 teraflops aan rekenkracht haalt. Het plaatje wordt compleet gemaakt door 12 GB GDDR5-geheugen.

Op het vlak van cijfers kan de PlayStation 4 Pro niet tippen aan Microsofts jongste telg. De console van Sony heeft een AMD-processor met een kloksnelheid van 2,1 GHz, bevat 8 GB GDDR5-geheugen en herbergt een GPU die 4,2 teraflops aan rekenkracht heeft. Of de extra kracht en snelheid van de Xbox One X zich ook laten voelen in de praktijk, blijft echter afwachten.

Bovendien blijft Microsoft achterna huppelen als het om spellen gaat. Sony biedt indrukwekkende exclusives aan, waaronder God of War 4, The Last of US II en Uncharted: The Lost Legacy. Microsoft heeft tijdens E3 verschillende exclusives bekend gemaakt, waaronder Crackdown 3, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Forza Motorsport 7 en verschillende indiespellen. In vergelijking met het gamma dat Sony aanbiedt, is dit maar mager. Microsoft moet nog een hoop indrukwekkende titels binnenhalen alvorens het kan tippen aan het aanbod van Sony.

Conclusie

In onderstaande tabel hebben we de specificaties van de recentste consoles nog eens op een rij gezet. De Nintendo Switch komt nog niet eens in de buurt van de andere consoles, maar biedt wel een unieke speelwijze aan. Wie goedkoop wil gaan is bij de PlayStation 4 Slim aan het beste adres en het staat buiten kijf dat de Xbox One X inderdaad de krachtigste console ter wereld is.

