Eerste indruk Honor 9: luxueuze prijsbreker

In het hippe Berlijn onthulde Huawei, excuseer, Honor vandaag de Honor 9. Deze smartphone neemt de fakkel over van de Honor 8 als toptoestel in het gamma. Honor is een submerk van Huawei en geschoeid op dezelfde leest als OnePlus: mooie toestellen met een overvloed aan premium specificaties die vlotjes onder de limbostok van het normale prijspunt gaan. De Honor 9 is daarop geen uitzondering. Details over de telefoon zijn al langer gekend, maar ik kreeg vandaag de kans om de theorie te toetsen aan de praktijk.

Lichtvanger

De Honor 9 is een blitse telefoon. De gekromde metalen achterkant moet niet onderdoen voor de HTC U11 op het vlak van weerkaatsing. Dit is een telefoon waarmee je letterlijk mensen de ogen kan uitsteken met een goed getimede reflectie. Honor gebruikte voor de telefoon de codenaam “Lightcatcher”, en die naam heeft het duidelijk niet gestolen. Het weerspiegelende metaal geeft de smartphone een aantrekkelijke en eigenzinnige look, maar net als bij de HTC U11 betekent dit ook dat de Honor 9 al vlug een aanzienlijke collectie van vingerafdrukken heeft verzameld. Het toestel ligt wel stevig in de hand. Bij het vasthouden heb je geen last van gladheid, al moet je wel opletten waar je de smartphone neerlegt: als het vlak een beetje hellend is, gaat de Honor 9 vlug schuiven.

Met zijn 5,15 inch is de grootte van het scherm zowat de maat die tegenwoordig standaard is op de smartphonemarkt. Honor houdt het op een gewoon LCD-display met een Full-HD resolutie, en dat is het enige struikelblok in deze anders strak op de meest premium features gerichte smartphone. Het is ook een wat vreemde keuze, omdat Honor zich specifiek richt op de ‘digital native’ met een focus op muziek, foto, video en gaming. Een Full HD-scherm is meer dan genoeg voor een sessie Candy Crush, maar voor VR is dit een beperkende resolutie.

Onvermijdelijke slimheid

Binnenin bevindt zich de Kirin 960, de chip die ook de Huawei P10 en Mate 9 aandrijft. Die krijgt assistentie van minimum 4 GB RAM plus 64 GB geheugen, met een optie om uit te breiden naar een combinatie van 6 GB RAM en 128 GB geheugen. Software van dienst is Android 7.0, waar Honor de Huawei-schil EMUI 5.1 over legt. Deze schil bevat, niet geheel verrassend, slimme functies. Geen assistent op Honor, maar wel algoritmes die zo efficiënt mogelijk met de middelen van de smartphone omgaan, die je voorkeuren kunnen aanleren en die intelligent kunnen anticiperen op bepaalde situaties.

Een leuke en opvallende extra aan boord van de Honor 9 is een infrarood-module. Hierdoor kan je de smartphone als afstandsbediening gebruiken voor je tv en andere toestellen die via infrarood werken. Daarnaast is Huawei ook een samenwerking aangegaan met Monster, een Amerikaanse audiofabrikant die onder andere Beats by Dr. Dre lanceerde. Monster leverde high-end audiosoftware voor de Honor 9, en maakte ook speciale oortjes die geoptimaliseerd zijn voor de smartphone. De Monster-oortjes zijn niet de enige Honor-accessoires, het merk onthulde tijdens de persvoorstelling ook een vernieuwde fitness tracker (de Honor Band 3) en bluetooth sportoortjes.

Camera

Kroonjuweel van de Honor 9 is de duo-camera achteraan, die eigenlijk een fotokopie is van het paar dat je op de Huawei P10 vindt. Er is een monochromatische 20 MP-camera en een normale 12 MP lens, beide met een diafragma van f/2.2, die door samenwerking en de extra informatie die ze kunnen verzamelen levendigere foto’s produceren dan concurrenten met maar één lens.

Eén puntje van verschil: de P10 kan bogen op optische beeldstabilisatie, de Honor 9 niet. Je krijgt wel een 2x hybride zoom, 4K video, en een breed assortiment aan extra features voor fotografie-enthousiastelingen. Zo is er een pro modus, een speciale nachtmodus, een portretmodus, een scherptediepte-optie, een 360 graden panorama-modus en de mogelijkheid om van je gezicht een 3D avatar te maken. Uiteraard is er ook een selfiecamera, deze heeft een capaciteit van 8 MP met een diafragma van f/ 2.0. Onze eerste indruk van de camera was positief: scherpe details en inderdaad levendige kleuren.

Beschikbaarheid

Nog niet vermeld, maar wel belangrijk: de Honor 9 heeft een USB-C-poort (en een audio-ingang). De batterij heeft een capaciteit van 3.200 mAh. Wie de Honor 9 wil aankopen, kijkt best online. De fabrikant heeft een eigen webshop, en je vindt de toestellen ook terug op Fnac, Coolblue, Van den Borre en MediaMarkt. Ook al zet Honor voornamelijk in op e-commerce, de verkoop gaat niet 100 procent via online. Bij MediaMarkt kan je ook in de winkel terecht om de smartphone te bekijken, mocht je deze toch eerst fysiek willen keuren. De smartphone is sinds gisteren beschikbaar. Als Belg heb je trouwens een financieel voordeel: de Honor 9 wordt in ons land nog scherper geprijsd dan in de meeste andere Europese landen. In plaats van 449 euro krijgt het instapmodel bij ons een prijskaartje van 429 euro.

De smartphone is in drie uitvoeringen te verkrijgen: Glacier Grey, Midnight Black en Sapphire Blue. Zelf waren we fan van de blauwe versie, maar Honor CEO George Zhao verzekerde het publiek tijdens de persvoorstelling dat grijs dé modekleur is van dit jaar. Ongeacht je kleurpreferentie is de Honor 9 zonder twijfel een interessant toestel, alleen al door de messcherpe prijs. Binnenkort geven we je een definitief oordeel in onze uitgebreide review.

Lees meer over : honor | honor 9 | huawei | mobiel | smartphone