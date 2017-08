Hands-on Samsung Galaxy Note 8: meer voor meer

Wat leert een korte testsessie met de Samsung Galaxy Note 8 ons? Is hij beter dan de Galaxy S8 Plus? En wat met de batterij? Een uitgebreide eerste indruk.

De Samsung Galaxy Note 8 is een radicale vernieuwing vergeleken met de Note 4, de laatste Note die op Belgische bodem is verschenen. Het verschil is immens met een radicaal nieuw design, indrukwekkende dubbele camera en een gloednieuwe 18,5:9-schermverhouding. Het woord revolutionair wordt net niet in de mond genomen door de aanwezige Koreanen. Reality check aan Samsung: we zijn de Note 7 niet vergeten, stop met de belachelijke Note 4-vergelijking.

Bloedmooi

Nu dat van de baan is, kan ik me niet ontnemen van het feit dat de nieuwe Note 8 heel sterk lijkt op de Galaxy S8+ (799 euro via Coolblue). Wanneer je ze naast elkaar legt, zie je een marginaal verschil. De Note 8 is hoekiger en schaaft nog een millimeter aan schermrand weg. Vooral in de schermhoeken zie je een groter verschil omdat de Note 8 recht over de rand buigt. Ook het algemene design is hoekiger met een strakkere achterkant, waardoor hij niet toevallig zakelijker oogt.

Het amoled Infinity-scherm (2.960 x 1.440 pixels) ziet er nog altijd fantastisch uit en de bijzondere 18,5:9-schermverhouding zorgt er voor dat een 6,3 inchscherm toch nog tamelijk goed in de hand past door zijn beperkte breedte. Net als bij de Galaxy S8 is de kans groot dat je onmiddellijk verliefd wordt op de Note 8 door zijn premium design en exclusief uiterlijk. Dat is nodig, want het prijskaartje ademt ook exclusiviteit: 999 euro (64 GB).

Telefoto

Verslikt in de prijs? Ik ook, maar Samsung doet zijn best om van de Note 8 het absolute paradepaardje te maken. De grootste voortrekker en belangrijkste vernieuwing is de dubbele camera achteraan. De éne 12 megapixelcamera met f/1.7 lichtsterke lens van de Galaxy S8 tekent nog steeds present, maar wordt vergezeld door een extra 12 megapixelcamera met telefotolens en f/2.4. Beide genieten van optische beeldstabilisatie, wat voor de telefotovariant uniek is.

De camerasoftware laat toe om naadloos te wisselen van camera wanneer je inzoomt, om kwaliteit te behouden. Een dubbele camera betekent dat je ook extra bokeh-effecten kan toevoegen. De functie Live Focus neemt altijd twee foto’s op, zodat je later nog altijd kan kiezen of je de focus legt op een persoon of object, of het hele beeld scherp wil. De camera van de Galaxy S8 was in onze test al de beste en ook jullie kozen massaal voor het vlaggenschip van Samsung. Afwachten hoe goed de Note 8 presteert.

Schrijven

Wie Note zegt, moet er het pennetje bij nemen. De S Pen krijgt een upgrade met 4.096 verschillende drukpunten en aangepaste software. Vergeleken met de Note 4 krijgen we een flinke upgrade op vlak van functies, maar het totaalpakket vergeleken met de Note 7 is eerder subtiel verbeterd. De belangrijkste functie is nog steeds aan boord: direct schrijven op het scherm zonder dat je moet inloggen. Je kan voortaan ook notities samenvoegen en je kan nu ook een notitie vastpinnen aan het always-on scherm. Ideaal voor dingen die je absoluut niet mag vergeten.

Verder krijgen we de introductie van Live Message, waarmee je een gifje kan doorsturen van de tekening die je hebt gemaakt. Dat gebeurt via een MMS, WhatsApp, Facebook Messenger, of eender welke andere app die GIF’s ondersteunt. Je kan met de pen voortaan ook 36 verschillende talen simultaan vertalen door tekst te selecteren. In Multi Window kan je bestanden en foto’s rechtstreeks in een mail slepen als bijlage. In zijn totaliteit zijn het kleine verbeteringen, maar het maakt van de S Pen wel een belangrijkere troef.

Vingerafdruksensor

De vingerafdruksensor zit nog altijd aan de achterkant naast de camera. Godzijdank heeft Samsung deze keer de ledflitser tussen de dubbele camera en de sensor geplaatst zodat de kans verkleint dat je vettige vingers op de lens plaatst. Helaas blijft de positionering een probleem voor mensen met normale of kleine handen. Door de 18,5:9-schermverhouding ligt de sensor heel hoog. Wie problemen had met de Galaxy S8+, zal nu ook opnieuw problemen hebben.

Er zijn gelukkig wel andere authenticatiemethodes met een irisscanner of gezichtsherkenning. Of dat genoeg is om de vingerafdruksensor te verbannen is niet zeker, daarvoor hebben we later een uitgebreide test nodig. De Note 8 wordt standaard geleverd met Knox 2.9 voor hardwarematige beveiliging in bedrijfsomgevingen waar dat wenselijk is.

Het DeX Docking Station krijg je gratis wanneer je de Note 8 pre-ordert, en die interface zag er bijzonder goed uit in de korte demo die ik kreeg van Samsung. Er zijn heel wat aanpassingen doorgevoerd om het desktopgevoel te versterken en je kan voortaan ook gamen over het volledig scherm. Verwacht alvast een uitgebreide review rond het DeX Docking Station in de komende weken.

Bliksemsnel

Tot slot ondersteunt de Note 8 ook hybrid sim, wat betekent dat je kan kiezen tussen een MicroSD-kaart of een tweede simkaart. Tot vandaag kon je de dualsim Galaxy S8 exclusief bij Samsung online bestellen, maar met de Note 8 is de functie voor iedereen ingeschakeld. Zeker voor zakelijke toepassingen is dit een flinke plus.

De Note 8 voelt bliksemsnel aan. Zelfs met twee vensters actief kan ik de telefoon op geen enkele hapering betrappen. De camera mist geen enkele actie en spellen zien er haarscherp en bloedmooi uit. Je voelt op alle vlakken dat dit een toptoestel is, eentje waarmee je gaat willen opscheppen. Dat mag ook wel, want wie 999 euro betaalt, wil dat ook tonen. Of het ook daadwerkelijk de moeite loont om 200 euro meer op te leggen vergeleken met de Galaxy S8+, is voor mij nog het grootste vraagteken.

We gaan snel aan de slag met de Samsung Galaxy Note 8. Lees binnenkort de uitgebreide review hier op TechPulse.

Specificaties:

6,3 inch Quad HD+ (2.960 x 1.440) Super Amoled Infinity Display

Mobile HDR Premium

6 GB RAM

Exynos 8895 Octa (4x 2,3 GHz & 4x 1,7 GHz)

12 MP Telefoto AF f/2.4 OIS & 12 MP Wide-Angle AF f/1.7 OIS

8 MP f/1.7 frontcamera

Android 7.1 Nougat

S-Pen 4096 punten druksensor

IP68 water- en stofresistent

3.300 mAh

Draadloos laden

Gigabit LTE

Hybrid SIM: dualsim of MicroSD (tot 256 GB)

