Aan de slag met het Google-gezinsabonnement: goedkoop muziek en apps delen

Het gezinsabonnement van Google is eindelijk beschikbaar in België. We zoeken uit hoe het precies in elkaar zit, wanneer het voordelig is en wat de voorwaarden zijn.

Bijna twee jaar na de aankondiging lanceert Google zijn gezinsabonnement ook in België. Sinds ruim een week kan je een Google Play Music-abonnement omzetten naar een gezinsabonnement. Dat is erg voordelig: je betaalt 14,99 euro per maand voor de formule, terwijl je voor de individuele variant 9,99 euro neertelt. Het abonnement is in eerste instantie bedoeld om van Google Play Music te genieten, maar heeft ook betrekking op andere aankopen via de Play Store. Als één gezinslid een compatibele app koopt, bijvoorbeeld, dan kan het hele gezin die gebruiken. Hetzelfde geldt voor films. Helemaal onderaan bekijken we de formule in detail; eerst overlopen we de belangrijkste nieuwigheden.

Wat is een gezin?

Een gezin bestaat volgens Google uit zes mensen die allemaal minstens dertien jaar oud zijn en in hetzelfde land wonen. Je hoeft dus niet echt deel uit te maken van een gezinnetje, al raden we de formule niet aan voor groepen die niet op z’n minst goede vrienden zijn. De reden: één persoon betaalt het abonnement en is het de facto gezinshoofd. Hij voegt een betaalmethode toe die als gezinsbetaalmethode wordt omschreven. Alle andere gezinsleden kunnen applicaties kopen met dezelfde creditcard, Paypal-rekening of andere betaalmethode.

Het gezinshoofd kan vijf mensen uitnodigen, zodat een Google-gezin uit maximaal zes personen bestaat. Vertrekt een gezinslid uit een groep, dan komt er opnieuw een plaats vrij. Kies je voor een gezin, dan hang je daar dus niet eeuwig aan vast. Eén keer per jaar kan je van gezinsgroep wisselen. Je kan zelf uit het gezin stappen, of het gezinshoofd kan je verwijderen. Al de aankopen van het afvallige lid verdwijnen uit de gedeelde bibliotheek. Hij verliest eveneens toegang tot de aankopen van zijn vroegere Google-gezinsleden.

Delen en kopen

Treed je toe tot een gezin, dan kan je kiezen om al je compatibele aankopen meteen met de groep te delen. Je kan ze ook achteraf manueel toevoegen. Ze komen zo in de gezinsbibliotheek terecht. Stap je uit het gezin, dan blijven apps die je voor eigen rekening kocht natuurlijk wel jouw eigendom. De gezinsbibliotheek heeft een aparte tab die toegankelijk is via de Play Store.

Verder kan je als gezinshoofd de toegang van leden tot de gezinskredietkaart indammen, al zijn de mogelijkheden daar beperkt. Voor leden onder de achttien jaar kan je instellen dat jij als gezinshoofd een aankoop telkens moet goedkeuren. Leden ouder dan achttien jaar kunnen zonder toestemming apps, films of muziek kopen met de gezinsbetaalmethode. Die apps komen dan automatisch in de gezinsbibliotheek terecht en blijven daar eigendom van, ook wanneer het lid dat de koopactie heeft genomen vertrekt. Je kan wel een beperking zetten op in-app-aankopen, ongeacht de leeftijd van de leden.

Muziek

Eens alles is ingesteld, verschilt een gezinsabonnement weinig van een klassiek abonnement. Je krijgt toegang tot Google Play Music net als bij een individueel abonnement. Je voorkeuren worden voor ieder afzonderlijk bijgehouden, los van het feit of je lid bent van een gezin of niet. Het grootste voordeel van de formule is dan ook financieel. De prijs van de muziekdienst van Google komt neer op 2,5 euro per persoon voor een gezinshoofd met vijf gezinsleden, in contrast met de 9,99 euro per persoon bij een individueel abonnement.

Aan de slag

Previous | Next Image 1 of 9 Upgrade Je kan je huidige abonnement snel naar een gezinsabonnement upgraden via de mobiele app van Google Play Music. Klik bij de instellingen op ‘Upgraden naar gezinsabonnement’.

Overzicht Een korte overzichtspagina toont je de voordelen van een upgrade. De hoofdreden om het abonnement te nemen, is zonder twijfel Google Play Music. De gedeelde apps zie je best als een leuke extra die het abonnement moet onderscheiden van de concurrentie. Spotify heeft immers een gelijkaardig aanbod voor een gelijkaardige prijs, maar die dienst beperkt zich uitsluitend tot muziek.

Gezinsgroep Voor je een gedeeld abonnement kan kopen, moet je een gezinsgroep samenstellen. Google begeleidt je stap voor stap door het proces. Houdt er rekening mee dat je mailadres en profielfoto voor alle leden van je toekomstige digitale gezin zichtbaar zijn. Google zal automatisch ook een nieuwe gedeelde agenda aanmaken.

Betalen Na het doorswipen van enkele informatieve schermen is het tijd om je abonnement effectief te upgraden. Je ziet meteen wanneer Google je de abonnementskost zal aanrekenen. Google lijkt reeds gemaakte kosten in een bestaand abonnement te verrekenen.

Gezinsbibliotheek Na de upgrade krijg je de kans om meteen alle compatibele applicaties aan de gezinsbibliotheek toe te voegen. Ze blijven jouw eigendom, maar alle gezinsleden kunnen er (gratis) mee aan de slag. Verre van alle apps zijn compatibel, maar verschillende populaire applicaties zoals Monument Valley of Runkeeper kunnen gedeeld worden.

Gezinnetje stichten Tot slot is het tijd om gezinsleden uit te nodigen. Je kan tot vijf leden uitnodigen. Ze ontvangen een e-mail met de uitnodiging en kunnen zo toetreden.

Uitnodiging Aspirant-leden krijgen de uitnodiging per mail. Wanneer ze die accepteren, schotelt Google ze een korte wizard voor die ze de kans geven om meteen zelf compatibele apps te delen. De nieuwe gezinsleden worden meteen ook in Google Play Music geïntroduceerd.

Bibliotheek Gedeelde applicaties vind je onder de Google Play Store-instellingen. Het submenu heet ‘Gezinsbibliotheek’. Je ontdekt er wie welke apps met de groep deelt en kan ze meteen installeren.

Beheren Tot slot kan je als gezinsbeheerder het gezin natuurlijk managen. Dat doe je via het submenu ‘Account’. Daaronder vindt je het menu ‘Gezin’. Hier voeg je gezinsleden toe, kan je leden uit de groep verwijderen, leg je (indien mogelijk) beperkingen op voor de gezinsbetaalmethode en kies je hoe items met het gezin gedeeld worden. Standaard komen alle compatibele applicaties en films automatisch in de gezinsbibliotheek terecht.















