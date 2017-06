iPhone 10 jaar: geschiedenis van een revolutionaire telefoon

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op 9 januari 2017, tien jaar na de onthulling van de allereerste iPhone. Vandaag, 29 juni 2017, is het preceis tien jaar geleden dat die allereerste iPhone effectief op de markt kwam. We brengen deze terugblik op de geschiedenis van de baanbrekende telefoon daarom graag opnieuw onder de aandacht.

“We stellen vandaag drie nieuwe producten voor: een iPod met breed scherm, een revolutionaire telefoon en een baanbrekend internetcommunicatietoestel.” Zo stelde toenmalig Apple-topman Steve Jobs exact tien jaar geleden de allereerste iPhone voor aan het grote publiek. Een toestel zonder fysieke toetsen, met een heel nieuwe manier van omgaan met programma’s: apps.

De iPod had van Apple opnieuw een winstgevend bedrijf gemaakt, maar het was de iPhone die het bedrijf over de hele wereld en bij een nieuwe generatie populair wist te maken. Het was de iPhone die apps op elke smartphone ter wereld zette en het was de iPhone die van Apple het meest waardevolle merk ter wereld maakte.

Mobiel internet

De eerste variant baseerde zich haast volledig op een werkende wifi-verbinding. Dat was op zich al geen vanzelfsprekendheid in het gezegende jaar 2007. Het was pas de tweede iteratie, de iPhone 3G uit 2008, die gebruik kon maken van een mobiele dataverbinding die snel en krachtig genoeg was om nuttig te zijn. De derde versie kwam uit in 2009 en bevatte een naamelement dat nooit meer zou verdwijnen: de 3G ‘S’.

Aangezien Apple in 2010 toch al aan het vierde model zat, besloot het daar meteen van te profiteren om zijn nieuwste model de iPhone 4 te noemen. De vierde generatie van wat nu al een zeer populair toestel was bevatte enkele van de grootste veranderingen sinds de toevoeging van 3G: het besturingssysteem ging voortaan door het leven als ‘iOS’ en gebruikers konden vanaf nu multitasken.

Een iPod met breed scherm, een revolutionaire telefoon en een baanbrekend internetcommunicatietoestel

iPhone OS

Tot de tweede versie van wat toen nog iPhone OS heette, was het niet mogelijk om apps van derde partijen te installeren. Het was eveneens onmogelijk om apps rechtstreeks op je iPhone te zetten: alles moest via iTunes, een kabeltje en je computer passeren. De iTunes Store werd in het leven geroepen als dé plek om je favoriete apps op te halen Met de komst van iOS 5 werd dit systeem nog uitgebreid: dankzij de iCloud-integratie moest je een nieuw toestel niet meer verbinden met een computer om het te kunnen instellen.

Door de jaren heen werden Apple’s update- en upgrademethodes almaar populairder. Wie een Android-toestel bezit, zal al gemerkt hebben dat het vaak erg lang kan duren vooraleer je het nieuwste besturingssysteem binnenkrijgt. Bij een iPhone is dat anders: wanneer een nieuwe versie beschikbaar is, start meteen de uitrol naar alle toestellen. Tenzij Apple jouw toestel te oud en incapabel acht om de jongste versie te draaien, uiteraard.

Budgetmodellen voor een breder publiek

Tegen 2012, toen de iPhone 5 uitkwam, was de iPhone zowel een mode-object als een puur luxeproduct. De wereld maakte kennis met de zogenaamde ‘Retina Display’: een LCD-scherm met een pixeldichtheid die zo groot was dat je met het menselijke oog geen afzonderlijke pixels meer kan waarnemen. De prijs van elk nieuw model bleef stijgen – we zitten vandaag al ruim over de kaap van duizend euro voor bepaalde modellen – terwijl meer en meer mensen droomden van hun eigen stukje luxe. Voor hen bracht Apple naast de iPhone 5S nog een extra model uit: de 5C.

De 5C was gemaakt van plastic in plaats van het metaal dat ondertussen standaard was voor de iPhones. Hardwarematig waren ze eerder beperkt met slechts 8GB aan interne opslag; zelfs toen was dat erg weinig. Het was de eerste keer dat Apple begon af te wijken van zijn stramien. Voordien was dat één jaar, één model.

Het jaar nadien gebeurde dat opnieuw, maar ging het nog verder. Naast de iPhone 6 verscheen ook de 6 Plus: een groter model met iets meer voordelen. Nog een jaar later kwam Apple op de proppen met maar liefst 3 modellen: de 6S, de 6S Plus en de iPhone SE (‘Special Edition’): een heruitgave van de iPhone 5, met ingewanden van de nieuwste generatie. Het ging in essentie om een recyclageproject waarmee Apple iets goedkopere toestellen aanbood om van de achtergebleven onderdelen af te geraken.

Winst boven waarde

Vandaag is de iPhone nog steeds een van de populairste smartphones op de markt. Apple slaagt erin zijn toestellen meer en meer aantrekkelijk te maken voor een groot publiek. Zakelijke gebruikers maken er gebruik van, terwijl meer en meer jongeren hun ouders de oren van het hoofd zeuren voor hun eigen model. Sinds het overlijden van Steve Jobs en de overname door Tim Cook lijkt elke nieuwe iPhone steeds minder revolutionair te zijn, maar dat houdt Apple toch niet tegen om nog elk jaar stevig te groeien.

Rest ons nog de vraag: blijft dit duren? Evolutie in plaats van revolutie kent zijn grenzen voor de verkoopcijfers eindelijk zullen stilvallen. Daarnaast lijkt Tim Cook erg conservatief om te gaan met het bedrijf; we zien een situatie gelijkaardig aan die van Microsoft onder Steve Ballmer: veel winst, weinig innovatie. Wij zijn alvast benieuwd hoe het bedrijf en zijn toptoestel de komende tien jaar zullen evolueren.

