Specificaties en prijzen AMD Ryzen gelekt

Voor het eerst verschijnt er informatie over de prijs en de capaciteiten van AMD’s Ryzen line-up online. Als de informatie accuraat is, dan gaat AMD Intel agressief te lijf met messcherpe prijzen.

Afgelopen weekend regende het Ryzen-lekken. Op het net vind je momenteel info over de productline-up van de eerste Ryzen-chips, hun specificaties, hun prestaties en zelfs hun prijs. We analyseren de nieuwe informatie maar doen dat onder voorbehoud. Hoewel de gelekte informatie realistisch is, kunnen we niet spreken voor de betrouwbaarheid van het bronmateriaal.

Line-up

Het grootste lek is afkomstig van Wccftech, dat niet de reputatie heeft altijd in de roos te schieten met vroege informatie. Het lijkt er op dat AMD 17 Ryzen-chips zal lanceren. De chips zijn onderverdeeld in drie categorieën. Er zullen vijf octocores verschijnen, vier hexacores en vier quadcores. AMD huisvest de chips onder drie labels die wel heel sterk aan Intels Core-reeks doen denken; Ryzen 7, Ryzen 5 en Ryzen 3. Alle chips hebben AMD’s versie van multithreading aan boord en hebben dus dubbel zoveel threads als kernen.

In iedere categorie zit minstens één ‘Black Edition.’ Black Edition-chips krijgen de Extended Frequency Range-technologie mee. Chips met XFR zijn in staat zichzelf maximaal te overklokken rekening houdend met de capaciteiten van de koeler waaronder ze schuilen. AMD bevestigde eerder al dat alle andere Ryzen-chips ook overklokbaar zijn, al zal je bij die processors vermoedelijk zelf in de Bios moeten duiken.

X-chips

Alle Black Edition-chips krijgen een X achter hun naam. De chips hebben een standaard-TDP van 95 watt. Alle andere cpu’s houden het op 65 watt. Daarmee houdt AMD het verbruik helemaal onder controle. De laatste jaren moest je een AMD-chip net niet rechtstreeks op de hoogspanning aansluiten om Intel-prestaties te evenaren maar dat tijdperk is dankzij de inhaalbeweging naar een 14 nm-bakproces gelukkig gedaan.

Een tweede lek gaat dieper in op de kloksnelheid en de prijs van enkele chips. Concreet gaat het over drie Ryzen 7-processors. De Ryzen 7 1800X krijgt een basiskloksnelheid van 3,6 GHz met een gegarandeerde turbosnelheid van 4 GHz. Dankzij XFR ligt die turbo in goed gekoelde systemen hoger. De Ryzen 7 1700X is 200 MHz trager en de Ryzen 7 1700 houdt het op een basiskloksnelheid van 3 GHz met een turbofrequentie van 3,7 GHz. Deze laatste chip heeft geen XFR aan boord en zal dus niet uit zichzelf hoger gaan dan de turbofrequentie.

Prijsbrekers

De drie chips krijgen een enorm L3 cachegeheugen mee. 16 MB is fenomenaal. Intels standaard Core i7-chips houden het op 8 MB. Afgaande op de specificaties lijkt AMD met de bovenkant van de Ryzen 7 line-up eerder de competitie aan te gaan met de Extreme-processors van Intel. De Ryzen 7 1800X is op papier de gelijke van de Core i7-6900K Broadwell E-chip van Intel. Intels versie van de processor krijgt echter een adviesprijs van 1.089 dollar mee, terwijl AMD al tevreden zou zijn met 499 dollar voor zijn chip. De twee andere Ryzen 7-processors zouden respectievelijk 389 dollar en 319 dollar kosten. Daarmee legt AMD Extreme-prestaties in de rekken aan een adviesprijs die net boven een klassieke premium Core i7 zit.

De vraag is of de prestaties de specificaties volgen. AMD zette zijn Ryzen 1800X enkele maanden geleden tijdens een demo al eens tegenover de Core i7-6850K en toonde toen dat zijn chip iets sneller is. De Extreme-chip van Intel is niet alleen duurder, met een TDP van 140 watt is hij ook minder zuinig. Nieuwe gelekte resultaten van de CPU Mark-test tonen een niet nader genoemde Ryzen-chip die net niet even goed scoort als de Core i7-6850K, al is het verschil erg klein. Welke AMD cpu hier precies op de rooster ligt, en hoe finaal het geteste model is, kunnen we niet zeggen.

Competitie

Als alle bovenstaande lekken nauwkeurig zijn, dan kijkt de cpu-wereld tegen een stevige aardbeving aan. Zelfs als de prijs en de resultaten die we in de lekken lezen 10 procent te optimistisch zijn, heeft AMD op het eerste zicht de interessantste high end cpu’s van het moment in handen. Enthousiastelingen en gamers die interesse hebben in op maat gemaakte pc’s zijn precies waar AMD op aast. Intel houdt ook van die markt, aangezien daar natuurlijk de marges zitten. Het lijkt er op dat AMD na een winterslaap van een half decennium de marges nu komt wegslaan. Intel zal er niet mee lachen, wij als consumenten kunnen zoiets alleen maar toejuichen.

Het is nog wachten tot het einde van de maand voor AMD’s officiële introductie van Ryzen. We zijn benieuwd naar de prestaties van de eerste Zen-chips in de echte wereld, alsook de adviesprijs voor de Ryzen-chips uit het middensegment.

