Kijk live hoe GTA V zelfrijdende auto’s beter leert rijden

Grand Theft Auto V, artificiële intelligentie, een neuraal netwerk en Python, niet meteen de meest verwachte combinatie van woorden. Het resultaat is Charles, een zelfrijdende auto in de stad van GTA V.

Een maand geleden hadden we al bericht dat GTA V interessant datamateriaal is om zelfrijdende auto’s virtueel te testen. Het spel heeft ten slotte een indrukwekkende wereld waarin je kan rondrijden met veel en divers verkeer op de baan. Verder kan je ook de weersomstandigheden aanpassen en zijn er tal van voetgangers en obstakels waarmee rekening moet worden gehouden.

Nu heeft Harrison Kinsley (Sentdex op Twitch) een neuraal netwerk in Python geprogrammeerd dat moet leren autorijden in GTA V dankzij deep learning. De slimme auto gaat door het leven als Charles en kan je live bewonderen op Twitch. Hoe slim is hij al geworden? Het gaat om versie 0.01 en dat merk je. Charles vliegt regelmatig door de lucht, maait met alle plezier voetgangers en motorrijders van de baan en schuwt het water niet. Hij houdt vooral heel veel van de zee hebben we de indruk.

Om de training zo eenvoudig mogelijk te maken, heeft Kinsley voor de meest optimale omstandigheden gekozen. Het wordt namelijk nooit donker in Los Santos en er valt geen regen. Zoals je in de stream kan zien, helpt dat Charles nog niet echt.

Voorlopig herkent Charles enkel de lijnen van wegen, voornamelijk de volle lijnen. De stippellijnen lukken soms, maar hij heeft er zowel links als rechts nodig om goed te functioneren en de schaduw mag geen roet in het eten gooien. Het huidige script kan nu 11 tot 12 frames per seconde verwerken, idealiter zou dat naar 60 frames moeten klimmen.

Nu de basis er is, wordt de AI stelselmatig slimmer zonder dat iemand iets moet doen. Gisteren was Charles oliedom, vandaag ook nog. Op termijn zou machine learning in combinatie met extra parameters die je ingeeft een 100% accurate AI creëren. Het voordeel van GTA V is dat het puur softwarematig is en de AI in principe elke minuut blijft bijleren zonder dat je daar tijd of werk in moet steken.

Het is een interessante blik op wat er mogelijk is en de uitgebreide handleiding in Python, inclusief talrijke filmpjes, maakt dat je er zelf aan de slag kan. Het enige wat je nodig hebt, is een legitieme versie van GTA V op pc. Ideaal weekendproject lijkt ons!

