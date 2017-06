Hoe een quizwinnende AI veranderde in een levensreddende kankerbehandelaar

In 2011 versloeg Watson twee voormalige winnaars in de tv-quiz Jeopardy!. Ondertussen heeft de artificiële intelligentie de spelletjes achter zich gelaten en helpt het bij de behandeling van kankerpatiënten.

Watson, de artificiële intelligentie van IBM, is erg goed in het bepalen van geschikte kankerbehandelingen voor patiënten. De computer helpt mensen niet alleen sneller dan dokters, maar slaagt er regelmatig in de correcte diagnose voor een patiënt te vinden, ook wanneer deze door dokters over het hoofd werd gezien. Dankzij deze successen zal Watson in negen nieuwe ziekenhuizen worden ingezet, gaande van een kliniek in Brazilië tot een hospitaal in Australië.

Jeopardy!

Watson verdiende zijn eerste faam al in 2011, toen het twee voormalige kampioenen kon verslaan in de tv-quiz Jeopardy!. Bij deze quiz krijgen de deelnemers antwoorden waarbij ze zelf de juiste vraag moeten formuleren. De robot kreeg hiervoor vier terabyte aan data tot zijn beschikking, waaronder alle pagina’s van Wikipedia, maar werd niet verbonden met het internet. Watson versloeg zijn menselijke tegenstanders, maar was niet in iedere categorie even goed. Wanneer de opgave te vaag was of te weinig trefwoorden bevatte, presteerde de computer minder goed.

Ondanks het feit dat Watson in Jeopardy! aan de hand van antwoorden vragen moest vinden, is het een zogenaamde ‘question answering computing system’. De AI krijgt een vraag in natuurlijke taal, probeert deze zin zo gedetailleerd mogelijk te begrijpen en beantwoord hierna de vraag. Watson gebruikt meer dan honderd technieken om onze taal correct te begrijpen.

Het doel is om computers op een natuurlijke manier te laten interageren met mensen over verschillende applicaties en processen heen.

Commercieel inzetbaar

In 2013 kondigde IBM aan dat het Watson voor commerciële toepassingen zou gebruiken. “Het doel is om computers op een natuurlijke manier te laten interageren met mensen over verschillende applicaties en processen heen, waarbij het de vragen die mensen stellen, begrijpt en antwoorden geeft die worden begrepen door mensen en kunnen worden geverifieerd,” vertelde IBM over Watson.

Eén van de domeinen waarin IBM een plaatsje vond voor Watson is de medische wereld. De AI wordt vanaf begin 2013 ingezet voor longkankerbehandeling in het Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York City. Hier stelt de robot behandelingen voor patiënten voor, welke volgens Manoj Sexena, het voormalige hoofd van IBM Watson, door 90 procent van de verpleegkundigen worden gevolgd.

Levens redden

De voorbije jaren heeft Watson een hoop data kunnen vergaren in ziekenhuizen over heel de wereld, waardoor de AI slimmer is geworden. Hierdoor slaagde de robot erin om het leven van een 60-jarige vrouw te redden. De patiënt had een zeldzame vorm van leukemie die door dokters verkeerd was gediagnostiseerd. Watson gaf daarentegen wel de correcte diagnose, waardoor een levensreddende behandeling kon worden opgestart.

Uit studies blijkt dat Watson consequent goede diagnoses en behandelplannen voorstelt. Watson zijn behandelvoorstellen komen voor 96 procent van de tijd overeen met deze van dokters wanneer het over longkanker gaat. Bij endeldarmkanker geven dokters de AI 93 procent van de tijd gelijk en bij dikke darmkanker haalt Watson een percentage van 81 procent.

Bovendien helpt de machine niet alleen bij het correct behandelen van patiënten, maar versnelt het eveneens het diagnoseproces. Watson kan 78 procent sneller evalueren of borst- en longkankerpatiënten geschikt zijn voor een klinische studie. De screeningtijd zakt hierdoor van 110 naar 24 minuten.

Populair

Mede dankzij dergelijke verhalen neemt Watson toe aan populariteit. De robot was al in ziekenhuizen over heel de wereld terug te vinden, maar wordt nu omarmt door nog negen andere hospitalen. Deze klinieken bevinden zich in Zuidoost-Azië, Australië, Mexico en Brazilië.

Hoe meer ziekenhuizen Watson gebruiken, hoe slimmer de AI kan worden. De toekomst ziet er dan ook rooskleurig uit voor de quizwinnende robot van weleer én kankerpatiënten. Watson kan ervoor zorgen dat patiënten sneller worden gediagnostiseerd, dat er minder foutieve diagnoses gebeuren en dat patiënten betere behandelingen krijgen.

