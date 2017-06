OnePlus 5 gelanceerd: eindelijk een betere camera

OnePlus heeft zopas de sluier gelicht van zijn nieuwste vlaggenschip, de OnePlus 5. Zoals we dat ondertussen gewoon zijn van de Chinese smartphonebouwer, is het toestel voorzien van de allerbeste specificaties. Deze keer is er bovendien ook aandacht voor een pijnpunt van vorige generaties, en werd de camera grondig onder handen genomen.

Met 7,25 millimeter is de OnePlus 5 de dunste smartphone die OnePlus tot nog toe heeft gebouwd. De randen zijn bovendien meer afgerond dan bij de OnePlus 3 en 3T, waardoor de telefoon beter in de hand ligt. Het aluminium unibody komt in twee verschillende kleuren: Slate Gray en Midnight Black. Hoewel die twee kleuren bijzonder dicht bij elkaar liggen, geniet de nachtzwarte versie toch onze voorkeur. OnePlus biedt opnieuw een heel gamma aan covers aan, inclusief een nieuwe bumper case. Wie de OnePlus 5 in huis haalt en nog covertjes van een vorig model heeft liggen, is er aan voor de moeite: de positie van de camera werd verhuisd van centraal achteraan naar de linkerbovenhoek, waardoor je oude covers onbruikbaar zijn.

Dubbele camera

OnePlus moest de camera wel van plaats verhuizen omdat er elders geen plaats was door het dunnere profiel van de telefoon. Het merk heeft goed naar zijn fans geluisterd en eindelijk werk gemaakt van een betere camera. In lijn met andere vlaggenschepen zoals de Huawei P10, iPhone 7 en LG G6 heeft het gekozen voor een dubbel camerasysteem. De dubbele camera op de OnePlus 5 combineert een 16 megapixelsensor met f/1.7-lens en een 20 megapixelsensor met f/2.6-telelens. De werking is het best te vergelijken met de iPhone 7: dankzij de telelens geniet je van 2x zoom, terwijl een speciale portretmodus toelaat om foto’s met scherptediepte, het zogenaamde bokeh-effect, te creëren. Een eerste korte demo zag er alvast veelbelovend uit, maar we zijn erg benieuwd om de camera aan een uitgebreide test te onderwerpen.

OnePlus liet al langer toe om foto’s in RAW-kwaliteit te maken, en biedt voortaan ook een ‘Pro Mode’ die je nog meer controle geeft over je foto’s. De nieuwe modus laat toe om zaken als ISO-waarde, sluitersnelheid en witbalans aan te passen, net als bij een echte spiegelreflexcamera. Een leuke extra is het live histogram dat je in deze modus op het scherm te zien krijgt en helpt om de belichting van je foto’s precies goed te krijgen.

Het is geen geheim dat OnePlus houdt van superlatieven. De dubbele camera biedt de grootste resolutie van het moment en ook de selfiecamera aan de voorkant biedt een 16 megapixelsensor, waar dat bij de concurrenten meestal maar de helft of minder is.

Het is geen geheim dat OnePlus houdt van superlatieven.

Sneller, groter, kleiner

Die liefde voor superlatieven zien we ook in de rest van de specificatielijst terugkomen. De OnePlus 5 is één van de eerste smartphones, na de Samsung Galaxy S8, met de nieuwe Snapdragon 835 van Qualcomm aan boord. Die snelle octacoreprocessor wordt bijgestaan door 6 of 8 GB RAM, terwijl de meeste vlaggenschepen het vandaag nog met 4 GB RAM stellen. De opslagcapaciteit bedraagt 64 GB of 128 GB. OnePlus maakt opnieuw gebruik van de nieuwste technologieën en koos respectievelijk voor LPDDR4X-RAM en UFS 2.1-opslag.

In vergelijking met bovenstaande specificaties, lijkt het scherm eerder achterhaald. Het 5,5 inch amoled-display blijft nog altijd steken op een full HD-resolutie. We hebben al vaak het argument gemaakt dat dat in principe voldoende is voor een smartphone, maar met het oog op virtual reality en de rest van de specificaties, hadden we toch gehoopt dat OnePlus eindelijk de overstap naar een WQHD-resolutie zou maken. OnePlus springt evenmin mee op de kar van 18:9-schermen, die wordt getrokken door Samsung en LG, al zal daar bij een volgende generatie wellicht verandering in komen. Voorlopig blijven we dus wat op onze honger zitten.

Ook de batterij lijkt achteruit te gaan; de capaciteit krimpt van 3.400 mAh in de OnePlus 3T naar 3.300 mAh in de OnePlus 5. Dit is onder meer het gevolg van het dunnere profiel. OnePlus maakt zich evenwel sterk dat de autonomie er toch met 20 procent op vooruit gaat vanwege de zuinigere Snapdragon 835 en software-optimalisaties. Een test zal moeten uitwijzen of dat in praktijk ook echt zo is. Alleszins geniet ook de OnePlus 5 van het snelle Dash Charge, zodat de smartphone in geen tijd weer opgeladen is.

OnePlus maakt zich sterk dat de autonomie er met 20 procent op vooruit gaat.

OxygenOS

De OnePlus 5 draait het in eigen huis ontwikkelde OxygenOS, dat erg nauw aanleunt bij stock Android 7.1.1 Nougat, met enkele subtiele ‘verbeteringen’. Zo is er bijvoorbeeld de nieuwe ‘Reading Mode’ die het scherm automatisch aanpast op de omgeving om “lezen zo aangenaam te maken als het lezen van een boek”. Daarnaast is er ook een ‘Auto Night Mode’, die automatisch het blauw licht wegfiltert aan de hand van zonsopgang en -ondergang, of op basis van een zelf ingesteld schema.

Wie al eens een spelletje speelt, zal tevreden zijn met de ‘Gaming Do Not Disturb Mode’. Die schakelt meldingen uit terwijl je speelt en voorkomt dat je uit het spel kan worden gehaald door per ongeluk op een foute knop te drukken. Ten slotte is ook de functie ‘App Priority’ noemenswaardig. Die moet er voor zorgen dat je vaakst gebruikte apps sneller opstarten door de processen alvast op de achtergrond in te laden. Voor apps die je nauwelijks gebruikt worden de achtergrondprocessen dan weer op een slimme manier uitgeschakeld.

Prijs en beschikbaarheid

OnePlus heeft de voorbije generaties zijn prijs telkens met enkele tientallen euro’s verhoogd, en dat is ook nu weer het geval. De versie in Slate Gray met 6 GB RAM en 64 GB opslag krijgt een adviesprijs van 499 euro, ten opzichte van 439 euro voor de goedkoopste OnePlus 3T. Wil je de versie in Midnight Black met 8 GB RAM en 128 GB opslag, dan betaal je 559 euro.

Daarmee wordt het voor OnePlus steeds moeilijker om zichzelf als ‘flagship killer’ te positioneren en groeit het meer in de richting van een premium merk. De specificaties waren dan wel altijd al bij de beste op de markt, maar de camera was tot nu toe niet goed genoeg om van een echte premium telefoon te spreken. Dat zou met de OnePlus 5 zijn verholpen. Wij wachten evenwel een test en vergelijking met de concurrentie af alvorens een definitief oordeel uit te spreken. We verwachten de OnePlus 5 deze week op de redactie en gaan zo snel mogelijk met het toestel aan de slag voor een review.

Wie nu al verkocht is aan de nieuwe OnePlus 5, kan de smartphone vanaf vandaag bestellen via de website van OnePlus. Je hebt daarvoor wel een speciale code nodig die tijdens het lanceringsevent werd bekendgemaakt. Vanaf 27 juni is het toestel voor iedereen vrij beschikbaar.

Lees meer over : mobiel | oneplus | OnePlus 5 | smartphone