iPhone X: alle details van Apples smartphone van de toekomst

Apple lichtte vandaag het doek van de jubileumeditie van zijn revolutionaire smartphone: de iPhone X (spreek uit: iPhone tien). Je zal nog even moeten wachten voor je dit toestel in handen kan krijgen, maar Apple kon het door de stortvloed van geruchten niet maken om tijdens zijn iPhone-evenement niets te laten zien van het verjaardagsmodel.

“One more thing”

Het bedrijf heeft inderdaad een uitgebreid voorproefje gegeven. Tim Cook haalde er zelfs de legendarische woorden van Steve Jobs voor boven: “One more Thing”. Er waren echter geen verrassingen te ontdekken voor wie de geruchten op voorhand had gevolgd. Phil Schiller kreeg de eer om de belangrijkste punten van de iPhone X te bespreken.

Het eerste wat opvalt bij de onthulling is dat Apple gespeeld heeft met de plaatsing van de twee camera’s achteraan en de LED-flash: in plaats van naast elkaar staan de lenzen onder elkaar in het nieuwe design. Vooraan dumpt de iPhone X de thuisknop in ruil voor een aanraakscherm dat bijna de hele oppervlakte van de voorkant bedekt, afgezien van een uitsnijding aan de bovenkant voor de camera vooraan. Zo creëert Apple een telefoon met een diagonaal van 5.8 inch die niet veel groter is dan de iPhone 7. Zoals voorspelt maakt Apple gebruik van amoled voor het scherm, maar het geeft er een eigen draai aan door het een ‘Super Retina’-scherm te dopen. De resolutie van het display is 2.436 x 1.125 pixels. Het verdwijnen van de thuisknop betekent dat Siri verhuist naar de aan/uitknop, die groter zal worden.

Face ID

Een andere grote verandering voor iPhone X is Face ID, de opvolger van Touch ID. In plaats van een vingerscan zal de nieuwe Apple smartphone je herkennen door je gezicht te analyseren. De camera vooraan krijgt voor die functie de hulp van verschillende sensoren en artificiële intelligentie. Om de nodige slimme algoritmes te leveren, integreert Apple voor de eerste keer een neural engine-chip in de smartphone. Volgens Apple zal gezichtsherkenning het ontgrendelen van je smartphone 20 keer veiliger maken dan Touch ID. Het bedrijf voert trouwens ook aanpassingen uit aan de bediening van het scherm. Je zal het scherm kunnen wekken met een tik, en het navigeren naar de startpagina zal mogelijk worden door van beneden naar boven te swipen. Face ID zal ook met Apple Pay werken.

Augmented Reality en selfie-portretten

Net zoals de iPhone 8 draait de iPhone X op de Apple A11 ‘bionic’-chip, Apples eerste processor met zes cores en een eigen ontworpen GPU. Het toestel zal dezelfde AR-ervaringen kunnen leveren als de iPhone 8, met nog extra opties. Apple presenteerde daarvoor onder andere SnapChat-filters die zich aanpassen aan de uitdrukkingen en bewegingen van degene in de cameralens, en bewegende emoji’s in iMessage die je uitdrukkingen kunnen nabootsen.

Achteraan vind je een duo-camera-configuratie: twee 12 MP-camera’s met een verschillend diafragma. De standaardlens heeft een aperture van f/1.8, terwijl de telefotolens tot f/2.4 gaat. De duo-camera komt met een ondersteuning voor duo Optical Image Stabilisation (OIS). Een extraatje is dat ook de selfiecamera van de X gebruik zal kunnen maken van de portretmodus van de iPhone, iets dat tot nu toe voorbehouden was voor de primaire camera. Verder beloofde Apple dat de telefoon 2 uur langer zal kunnen meegaan dan de iPhone 7. Het toestel is tevens waterdicht en draadloos te laden via de Qi-standaard.

De smartphone zal beschikbaar zijn in grijs en zilver en start vanaf 1.159 euro voor het instapmodel van 64 GB. De versie met 256 GB kost maar liefst 1.329 euro. De pre-orders voor de iPhone X starten vanaf 27 oktober, de smartphone wordt geleverd op 3 november.

