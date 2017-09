Kortrijk levert de beste gameontwikkelaars ter wereld

Om de kneepjes van het vak te leren moet je niet helemaal verhuizen naar Amerika. De beste school om games te ontwerpen is de Howest in Kortrijk.

Een Amerikaanse ranking roept de studierichting Digital Arts and Entertainment (DAE) van de Howest in Kortrijk uit tot de beste game-ontwikkelingsopleiding ter wereld. De rangschikking komt van The Rookies, een internationale organisatie in de gamingsector die jaarlijks verscheidene scholen ter wereld op de proef stelt. Je kan het verslag met quoteringen op hun website downloaden.

Voor zijn klassering baseert de organisatie zich op portfolio’s die studenten indienen. Een jury beoordeelt de inzendingen van 160 scholen uit 38 landen. Terwijl de Howest Kortrijk vorig jaar nog op de vijfde plaats strandde, krijgt ze nu een gouden plak.

Niet slecht voor een opleiding die pas elf jaar geleden tot leven werd geroepen. Ze was toen de eerste gaming-gerelateerde studierichting in Vlaanderen. “Niemand wist echt wat gaming in Kortrijk kwam doen”, vertelt opleidingscoördinator Rik Leenknegt aan De Tijd. Volgens hem komt het succes van de opleiding door een nauwe samenwerking met bedrijven in de gamesector.

1 op 3 naar buitenland

Gaming is hot: dit academiejaar beginnen zo’n 850 studenten aan de Kortrijkse opleiding, waarvan 150 internationale studenten. De studierichting evolueert voortdurend, want nooit biedt ze twee jaar op rij dezelfde vakken aan. Ze kneden hun vakken aan op de benodigde profielen en vaardigheden, waarvoor de opleiding gaat polsen in de sector.

Een op drie afgestudeerden gaat naar het buitenland om daar games te ontwikkelen, zoals bij Ubisoft. De overige studenten komen ofwel in de Belgische game-industrie terecht, of in andere sectoren waar hun knowhow een meerwaarde betekent. Leenknegt: “Assassin’s creed, GTA V…er zijn weinig games waar geen oudstudenten hebben aan meegewerkt.”

