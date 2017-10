Tesla produceerde nog maar 260 Model 3’s

Sinds de aankondiging eind juli heeft Tesla nog maar 260 modellen van zijn betaalbare Model 3 in elkaar gestoken. Dat liet het bedrijf zelf weten tijdens zijn recentste productie-evaluatie volgens Reuters. 220 van de wagens zijn ondertussen bij hun eigenaar beland.

Ambitieus

De elektrische autobouwer lijkt zo te bevestigen wat heel wat experts al vreesden, namelijk dat de productie de vraag bijlange na niet zou kunnen bijhouden. Zo’n 500.000 mensen hebben een Model 3 besteld. Aan dit tempo duurt het nog enkele eeuwen voor Tesla alle pre-orders kan leveren. CEO Elon Musk zelf had bij de lancering van de Model 3 nog de hoop uitgesproken dat het bedrijf tegen september een duizendtal betaalbare wagens per maand zou kunnen produceren, maar dat bleek dus iets te ambitieus.

Wat is dan het probleem? Het bedrijf zelf wijst naar enkele knelpunten in het productieproces die een tijdelijke terugslag hebben op de cijfers. Volgens Tesla zouden die obstakels op korte termijn moeten opgelost worden. “Het is belangrijk om te beklemtonen dat er geen fundamentele issues zijn met de productie of de leveranciers van de Model 3,” onderlijnde het bedrijf.

Positief saldo

De algemene cijfers van de autobouwer waren positiever. Het wist 17,7 procent meer wagens af te werken in vergelijking met het voorgaande kwartaal, een 26.150 voertuigen wanneer men de cijfers van de Model S en X optelt. Daarmee is het bedrijf goed op weg om dit jaar de kaap van 100.000 geproduceerde voertuigen te ronden. De cijfers zijn nog altijd erg bescheiden in vergelijking met traditionele autobouwers. Ondanks de trage start van de Model 3 verwacht Tesla nog altijd dat het tegen het einde van het jaar “een snelheid van 5.000 Model 3-wagens per week” kan halen. In 2018 moet de productie dan verdubbelen naar 10.000 auto’s per week.

