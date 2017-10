Telenet bereidt verdubbeling internetsnelheid voor

Telenet zou werken aan een optie voor Whoppa-, Wigo-, en Internet Fiber 200-klanten om hun internetsnelheid te verdubbelen van 200 naar 400 Mbps.

Het nieuws werd eerst naar buiten gebracht door telecommakelaar Astel, dat zich naar eigen zeggen baseert op communicatie van Telenet zelf, gericht aan verdelers. De SpeedBoost-optie zou 15 euro per maand kosten en is gericht op klanten met een Whoppa-, Wigo- of Internet Fiber 200-abonnement. Zij kunnen daarmee hun download- en uploadsnelheid verdubbelen van respectievelijk 200 en 20 Mbps naar 400 en 40 Mbps.

Het aanbod zal volgens Astel beschikbaar zijn in heel Vlaanderen en zeven deelgemeenten van Brussel: Etterbeek, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem en Vorst. Om van de hogere snelheden te kunnen profiteren, hebben klanten wel een nieuwe (witte) EuroDocsis 3.0-modem nodig.

Het is momenteel niet duidelijk wanneer het aanbod van start zou gaan. Telenet weigerde het nieuws te bevestigen tegenover onze redactie en noemde het bericht “prematuur”. De operator liet wel weten dat het voortdurend onderzoekt hoe het zijn diensten kan verbeteren en hogere internetsnelheden aanbieden.

Update 03/10/2017, 21:50: Tweakers ontdekte in de broncode van de Telenet-website verwijzingen naar ‘Speedboost 400’ en ‘SpeedBoost 500 Business’, wat het bericht van Astel meer kracht bij zet.

