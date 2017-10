Apple gaf Uber de sleutels tot jouw iPhone-scherm

Heb je een iPhone en taxi-app Uber geïnstalleerd? Als je privacy je lief is, gooi je best de app van je smartphone. De taxidienst kon immers ongemerkt het scherm van je iPhone opnemen.

Als je aan Uber denkt, denk je aan schandalen. In de afgelopen jaren kwam de taxidienst te pas en te onpas op een negatieve manier in het nieuws. Nu is er weer iets nieuws ontdekt: de Uber-app kon ongemerkt het scherm van je iPhone opnemen, zelfs als de app op de achtergrond draaide. Dat hebben beveiligingsonderzoekers ontdekt.

Toestemming van Apple

Het vreemde aan het verhaal is dat Apple toestemming zou gegeven hebben voor de schermopname. Dat zou immers nodig geweest zijn om een oudere versie te laten draaien op de Apple Watch: volgens een woordvoerder bij Uber kon Apple Watch de karten in de app niet renderen. Daarom gebeurde dat in de iPhone-app en werden de opgenomen beelden naar de smartwatch gestuurd. Aangezien Apple daartoe toestemming gaf, kon dit allemaal zonder weet van de gebruiker.

Uber belooft het lek te dichten bij een update, omdat het naar eigen zeggen de functie niet meer gebruikt, zodat de app het scherm niet meer kan opnemen. Het is niet duidelijk hoe lang dit mogelijk was. Het probleem is namelijk dat de taxidienst het hele scherm kon opnemen en niet alleen zijn eigen app. Daarom zouden gevoelige gegevens (zoals wachtwoorden) opgeslagen kunnen zijn. Voorlopig is het dus best om de app van je toestel te verwijderen: als hackers er misbruik van maken, kunnen ze aan gevoelige gegevens die op je scherm staan.

Apple gaf nog geen commentaar. Eerder dit jaar dreigde CEO Tim Cook om Uber uit zijn App Store te verwijderen. Uber gebruikte immers een achterpoortje om te herkennen als een bepaalde iPhone werd gebruikt. De methode die het daarvoor gebruikte was verboden volgens de regels van de webwinkel.

Het is niet de eerste keer dat Uber zijn boekje te buiten gaat: zo zou er sprake zijn van seksuele intimidatie en ander wangedrag op de werkvloer. De taxidienst lijkt maar niet uit zijn neerwaarste spiraal te raken.

Lees meer over : apple | Beveiliging | ios | iphone | mobiel | telecom | uber