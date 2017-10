OnePlus verzamelt bergen gebruikersdata

Chinese OnePlus-smartphones telefoneren op tijd en stond huiswaarts. Softwareontwikkelaar Christopher Moore ontdekte dat de toestellen onder andere MAC-adressen, telefoonnummers en gegevens over de mobiele netwerken waarmee ze verbonden zijn naar China sturen. Ook gegevens over het open en sluiten van apps, en wanneer je je telefoon unlocked werden verzonden.

Het schuldige domein dat de informatie vergaart heet net.oneplus.odm. Achter dat domein schuilt een Amazon-server. Aan The Register laat OnePlus weten dat het twee verschillende datastromen verzendt vanop zijn toestellen. De eerste stroom bevat wat het bedrijf gebruikersanalyticsdata noemt. OnePlus gebruikt de gegevens om zijn software beter af te stemmen op het gedrag van zijn klanten. De tweede stream bevat data over het toestel zelf, en dient om de support van het bedrijf beter te maken.

Wie niet zo wild is van de realisatie dat OnePlus mee over je schouder naar je telefoongebruik kijkt, kan beide datastromen deactiveren. Voor de eerste ga je via Instellingen naar Geavanceerd. Zoek daar naar de optie over het User experience-programma. De tweede stream uitschakelen is moeilijker maar niet onmogelijk. Via een app als de Android Debug Utility dien je twee services te stoppen: de OnePlus Device Manager en de OnePlus Device Manager Provider.

OnePlus gebruikt de data naar eigen zeggen uitsluitend intern, en deelt de geanonimiseerde gegevens niet met derden.Uniek is het bedrijf niet in zijn beleid.Ook giganten zoals Google en Apple sturen heel wat gebruikersinfo naar hun hoofdkwartier met gelijkaardigere redenen. In principe doet het bedrijf niets illegaals, aangezien je als gebruiker ergens in de voorwaarden toestemming geeft voor de datacollectie. Het gebrek aan transparantie is natuurlijk wel een minpunt.

In de nabije toekomst zal OnePlus grondig moeten nadenken over de manier waarop het data van gebruikers verwerkt. Je kan immers stellen dat sommige gegevens persoonsgegevens zijn, en die zijn onderhevig aan de GDPR-wetgeving. De gegevens zomaar naar China sturen omdat er ergens bovenaan de gebruikersovereenkomst een clausule stond waaruit blijkt dat OnePlus met de data aan de slag wil gaan, zal niet volstaan.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op smartbiz.be

