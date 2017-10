Hoe Noord-Korea een kolossaal cyberleger uitbouwde

Noord-Korea probeerde vorig jaar een miljard dollar van de New York Federal Reserve te stelen en ging uiteindelijk met 81 miljoen dollar aan de haal. De grote ransomware-aanval in mei die wereldwijd bedrijven lamlegde, werd eveneens toegeschreven aan Noord-Korea en het land voorkwam dat een film van Sony over Kim Jong Un in de filmzalen kwam met behulp van een cyberaanval. Terwijl het Aziatische land voor wereldwijde ophef zorgt met zijn waterstofbommen, lijkt Noord-Korea voornamelijk met cyberaanvallen de strijd aan te gaan met zijn vijanden. Hoe komt het dat een communistisch land dat grotendeels afgesneden is van de rest van de wereld zo’n groot cyberleger op de been kan brengen?

Training

Kim Jong-il, de vader van de huidige Noord-Koreaanse leider, wantrouwde het internet in de beginjaren van de technologie. De Noord-Koreaan aanzag de digitale wereld als een bedreiging voor de controle die hij had over de informatie die zijn onderdanen kregen. Deze houding veranderde echter geleidelijk aan tijdens de jaren 90, toen duidelijk werd dat het land de technologie eveneens kon inzetten om de rest van de wereld te bespioneren.

Veelbelovende studenten kregen van een erg jonge leeftijd speciale trainingen in China. Bovendien merkte de Verenigde Staten dat Noord-Koreanen die voor de Verenigde Naties werkten zich in alle stilte inschreven voor programmeercursussen in New York. Ondertussen wordt geschat dat het Noord-Koreaanse cyberleger uit meer dan 6.000 hackers bestaat.

Cyberleger

De eerste aanvallen die door Noord-Koreaanse hackers werden uitgevoerd, kan je moeilijk bedreigend noemen. De hackers voerden erg eenvoudige aanvallen uit op kleine websites die door het Witte Huis online waren geplaatst. Aanhangers van het Noord-Koreaanse regime verspreiden het nieuws dat het land Amerikaanse overheidspagina’s had gehackt. In werkelijkheid zorgden deze aanvallen echter voor maar weinig schade.

Tegenwoordig is het cyberleger van Noord-Korea echter uitgegroeid tot een groep van meer dan 6.000 capabele hackers. Ransomware-aanvallen en online spionage uitgevoerd door Noord-Korea worden steeds succesvoller. Bovendien verdient het land honderden miljoenen dollars door banken aan te vallen. Onder andere de Verenigde Staten en Zuid-Korea roepen dan ook steeds vaker dat we eveneens de online uitspattingen van het land in de gaten moeten houden.

Primitieve infrastructuur

Jammer genoeg is er weinig dat andere landen kunnen doen tegen de cyberdreiging van Noord-Korea. Het land heeft een erg primitieve infrastructuur die moeilijk te infiltreren is. Bovendien gebeuren alle Noord-Koreaanse aanvallen vanuit andere landen, zoals China, en wordt het land al op zowat alle mogelijke manieren gesanctioneerd voor zijn uitspattingen met waterstofbommen.

De enige mogelijkheid om de Noord-Koreaanse dreiging af te remmen, is om op zoek te gaan naar de hotels, cybercafés en fora waar de hackers van het land zich ophouden. Aangezien het land ondertussen duizenden hackers heeft, lijkt ook deze tactiek te laat te komen.

