LG en Samsung starten nieuwe 18:9-smartphonerevolutie

Ik zie mezelf nog denken tijdens de persconferentie van LG dat de telefoon er tof uit ziet, maar dat ik nog niet helemaal overtuigd ben. Tot op het moment dat de focus wordt verlegd naar de gloednieuwe 18:9-schermverhouding. Haast alle andere smartphones hebben 16:9, zo’n groot verschil kan dat niet zijn.

Slimme innovatie

Nadat ik een half uur met de LG G6 mocht rondlopen, moet ik mijn gedachten even 180 graden omkeren: 18:9 is een belachelijk slimme innovatie. Waarom is niemand eerder op deze kar gesprongen? Het moment wanneer ik wegstap van de G6 en de andere toestellen bekijk, voelt alles heel ‘groot’ aan. Alsof 16:9 ineens het formaat is voor grote telefoons. Zelfs schermafmetingen van 5 inch of kleiner ogen ineens groter dan ze zijn.

Zelfs Samsung, dat experimenteert met gebogen schermranden, botst tegen de breedte van het toestel aan.

De race naar toestellen met flinterdunne schermbezels bereikt zijn hoogtepunt in 2017, waar grotere schermen amper impact hebben op het formaat van het toestel. Het enige wat lastig is, is dat de smartphone idealiter ook met één hand bedienbaar moet zijn. Dat is een probleem bij grote schermen. Zelfs Samsung, dat experimenteert met gebogen schermranden, botst tegen de breedte van het toestel aan.

Schermrace

Door de 18:9-schermverhouding heb je daar veel minder last van, waardoor je comfortabel je toestel kan vastnemen ondanks het grote 5,7 inchscherm. Wanneer ik het toestel op mijn Samsung Galaxy S7 (niet-Edge-variant) leg, is het even breed en een klein stukje hoger bovenaan. Frappant wanneer je rekening houdt dat de S7 maar een schermformaat heeft van 5,1 inch.

De 18:9-schermverhouding opent opnieuw de race naar grotere schermen, zonder dat je tegen een plafond aanloopt wat betreft gebruiksvriendelijkheid en comfort. Waar je vroeger tevreden was met een 5 inchscherm, kan je nu overstappen naar een 5,5 inchformaat zonder dat je echt merkt dat het toestel groter is geworden.

Softwarevoordelen

De nieuwe schermverhouding geeft je naast een betere grip ook leuke extra’s waarmee je kan spelen in de software. Zo toont de LG G6 in de camera-app altijd de meest recente foto’s uiterst links, zonder dat je camerabeeld aan plaats moet inboeten. Vierkante Instagram-foto’s kan je voortaan tweemaal op één scherm tonen, zonder aan plaats in te boeten. Ook de multiscreen-functie van Android 7.0 Nougat haalt extra voordeel uit een breder schermratio om fatsoenlijk twee vensters naast of onder elkaar te openen.

Hoe langer ik de LG G6 bewonderde, hoe meer het begon te dagen dat iedereen dit gaat moeten doen om te concurreren.

Hoe langer ik de LG G6 bewonderde, hoe meer het begon te dagen dat iedereen dit gaat moeten doen om te concurreren. Het 16:9-formaat zal niet direct verdwijnen, maar ik verwacht dat binnen een paar jaar iedereen overstag gaat. LG heeft het licht gezien met de G6, iets wat dringend nodig was na de teleurstellende G5.

LG en Samsung

LG is mee, maar Samsung ook. De Samsung Galaxy S8 is nog niet officieel aangekondigd, maar alle lekken tonen aan dat ook zij een 18:9-schermverhouding hanteren. Het lek van een officiële persfoto vandaag bevestigt dat ook. Samsung begrijpt net als LG dat een groter scherm in een compact toestel steken niet langer kan met een 16:9-schermverhouding.

LG heeft mij overtuigd, Samsung zal vermoedelijk mijn overtuiging bevestigen. Ik kan niet meer op een normale manier naar mijn huidig toestel kijken. Het stoort. Nog anderhalve maand wachten tot ik uit mijn lijden wordt verlost.

