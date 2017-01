Withings Steel HR review: de smartwatch die je wél wilt kopen

Slimme horloges zijn vaak ondingen. Groot, onhandig, zwaar en je moet ze haast dagelijks opladen. Eigenaars van de nieuwste Samsung- of Apple-horloges zullen nog beweren dat ze twee of zelfs drie dagen halen, maar dan gaat het vaak om licht gebruik. De Pebbles, mogen ze rusten in vrede, halen bij licht gebruik nog zeven dagen. Het zijn alleen de echte, pure fitness trackers die vlot de 25 of zelfs 30 dagen halen.

Bij Withings geloven ze dat ze (eindelijk) de gulden middenweg hebben (uit)gevonden tussen slimme horloges en fitness trackers. Resultaat: de Withings Steel HR, een stijlvol uurwerk dat op het eerste zicht analoog werkt, maar stiekem nog een klein notificatieschermpje meekreeg, mét batterij die het 25 dagen zou uithouden, ondanks (optische) hartslagmetingen doorheen de dag. Ik was meteen geïntrigeerd en ging op ontdekking.

Stijlvol

Het eerste dat opvalt wanneer je het horloge uit zijn kartonnen gevangenis haalt, is de afwerking van het geheel. Ik kreeg de grootste versie toegestuurd (40 mm); in essentie krijg je dan gewoon de buitenste zilveren rand extra ten opzichte van de kleinere 36 mm-varianten. De behuizing voelt stevig en toch licht aan, de zwarte wijzerplaat geeft een zekere stijl aan het horloge. (Wit is de andere optie bij het kleinere model.) Dankzij de bolling naar de onderkant van het horloge, lijkt het veel dunner te zijn dan het is, zonder lomp aan te voelen.

Het bandje is gemaakt van siliconen: geen premium afwerking, maar wel uitermate geschikt voor zij die het willen gebruiken als sporthorloge. Je maakt het makkelijk schoon en je krijgt nooit last van wrijving aan je pols. Wil je het horloge, net als ik, meer gebruiken als klassevol slim uurwerk, dan opteer je misschien beter voor het iets duurdere lederen bandje.

Het glas van de wijzerplaat is gemaakt van mineraalglas. Op een schaal van één tot tien scoort dat met een vijf twee punten slechter dan quartzglas, wat betekent dat het redelijk krasvrij is, maar dat je toch beter voorzichtig bent. Verder vind je op de wijzerplaat de traditionele wijzers, een tweede ‘klokje’ dat procentueel je gezette stappen weergeeft en een klein OLED-schermpje dat notificaties weergeeft; in eerste instantie lijken veel mensen dit schermpje zelfs niet op te merken (in de zwarte uitvoering althans).

In dagelijks gebruik

Net als bij een fitness tracker zonder scherm start de Withings meteen met je bewegingen op te meten van zodra je hem draagt. Je stappen worden minutieus bijgehouden ter analyse in de app. Krijg je een bericht, dan trilt het horloge tweemaal en krijg je te zien van wie je een bericht kreeg. Hetzelfde voltrekt zich bij agendameldingen en als je gebeld wordt. Withings belooft dat het daar in de nabije toekomst ondersteuning aan toevoegt voor sociale netwerken als Messenger en Whatsapp.

Wil je minder notificaties op je pols ontvangen, ook al is de boodschap zeer summier, dan kan je dat aanpassen in de app. Daar kan je eveneens kiezen welke informatie je kan raadplegen op je schermpje en in welke volgorde dat gebeurt. Momenteel kan je, door op de knop aan de zijkant van het horloge te drukken, schakelen tussen datum (en digitale weergave van het uur voor wanneer het donker is), hartslag, aantal stappen, verbrandde calorieën, afgelegde afstand, wanneer je alarm afgaat en het batterijniveau. Je kan deze naar believen af- en aanvinken en de volgorde bepalen.

Als sleep tracker doet het horloge wat het moet doen. Het meet zeer accuraat wanneer je onder de wol kruipt en ’s morgens word je meteen wakker van de toereikende wekkerfunctie – die je kan instellen met ‘smart wake-up’. Tot een uur voor je eigenlijke wekker kan het horloge je dan wekken op een punt waarvan het denkt dat je dan makkelijker wakker wordt. Tussenin meet het vooral goed hoe woelig je slaapt.

Ik heb zelf het gevoel dat de Withings redelijk accuraat is qua diepe en lichte slaap, al is het soms toch te optimistisch over de hoeveelheid ervan. Al na zes minuten meet het dat ik in slaap ben gevallen, terwijl dat in werkelijkheid steevast dichter tegen 30 minuten ligt. Doorheen de nacht word ik al wel eens wakker, wat normaal is, en dat wordt correct geregistreerd. In vergelijking met slaap-apps op mijn smartphone meet ik geen grote verschillen.

Hoezeer Withings je ook het beste van twee werelden belooft, je merkt regelmatig dat er compromissen zijn gesloten.

Wanneer je begint te sporten, start je horloge automatisch met het registreren van je activiteit. Ik testte het alleen bij lange afstanden en dat werkte prima; mogelijk werkt het minder goed wanneer je slechts een kwartier gaat sporten. Je kan de opname eveneens starten door de knop aan de zijkant ingedrukt te houden. Lopen en zwemmen worden standaard ondersteund, voor andere sporten moet je een voltooide activiteit in de app aanpassen.

Wat na een korte tijd al opvalt: hoezeer Withings je ook het beste van twee werelden belooft, je merkt regelmatig dat er compromissen zijn gesloten. Uiteindelijk is een smartwatch veel capabeler om met notificaties en reacties om te gaan, terwijl een fitness tracker soms nog net iets accurater is.

In sportgebruik

Een sporthorloge is het alvast niet: de Withings meet zoals gezegd je stappen, schat (vrij accuraat) je verbrande calorieën, maar een GPS zit niet ingebouwd. De Fitbit Charge 2 lost dat op door de GPS van je smartphone te gebruiken, maar dat doet Withings hier niet. Het resultaat is een grove overschatting van de afgelegde afstand bij een loopsessie met gemiddeld een derde. Het ontbreken van de GPS maakt het horloge ook ongeschikt voor bijvoorbeeld wielrennen.

In de app kan je sportgegevens wel aanpassen om bijvoorbeeld aan te geven dat die loopsessie eigenlijk een badmintonsessie was. Door middel van een balkje te verslepen kan je dan nog aangeven hoe intens je activiteit was, waarna wordt berekend hoeveel calorieën je kwijt bent. Tijdens het sporten werkt de hartslagmeter elke minuut in plaats van elk halfuur, wat een schatting van je verbranding redelijk accuraat maakt.

Een echt sporthorloge is het dus niet, maar voor de occasionele loper is het wel voldoende. De hartslagmeting op de pols is redelijk accuraat en komt grotendeels overeen met de resultaten van mijn Polar M400 met hartslagband rond de borst. Verwacht geen mirakels, maar het volstaat. Het grootste nadeel van de Withings ten opzichte van een echt sporthorloge is dat je tijdens het lopen geen constante feedback krijgt. Je weet niet exact hoever je al liep, noch hoe snel. Je kan dat wel uitvogelen door het menu op je horloge te doorlopen, maar handig is dat niet. De Withings is meer geschikt voor een analyse achteraf.

De app

Een belangrijk deel van elke fitness tracker is de app. Je wilt immers je voortgang kunnen opvolgen, zodat je na verloop van tijd je conclusies kan trekken. Ten opzichte van vele andere apps van onder meer Polar, kan je dat hier makkelijk doen. Op een soort tijdlijn worden al je activiteiten, slaapmetingen en voortgang getoond. Hier kan je dagelijks je gewicht ingeven, je bloeddruk, of wat je gegeten hebt op een dag.

Op die manier kan je horloge je helpen om gewicht te verliezen, actiever te worden, beter te slapen of je hart beter onder controle te krijgen. Voor sommige functies heb je extra apparatuur nodig, zoals een slimme weegschaal van Withings, of een app die calorieën helpt tellen. (Onderaan dit artikel vind je meer informatie bij de screenshots.)

De app wordt overigens week na week nog beter. Gisteren, maandag, kreeg ik bijvoorbeeld voor het eerst een wekelijks rapport dat me vertelde hoe mijn fysieke staat eraan toe is en welke vooruitgang/achterstand ik heb opgelopen. Ben je iemand die controle en aanmoediging verlangt van zijn fitnessgadget, dan is Withings een goede keuze.

Wie bereid is compromissen te sluiten, zal dat nergens zo graag doen als hier.

Beloftes ingelost?

Algemeen gesproken kunnen we zeker zeggen dat Withings al zijn beloftes inlost. Met name het batterijleven voelt aan als een openbaring: je haalt altijd minstens 20 dagen indien je het horloge dag en nacht draagt, waarbij de hartslagmeter heel de dag door werkt. Vanaf 20 procent werken de notificaties echter niet meer zo betrouwbaar. Is je batterij toch helemaal leeg, dan krijg je wel nog eens 20 dagen extra waarin je uurwerk nog steeds werkt en zal je activiteit nog steeds worden opgemeten. De hartslagmeting houdt er dan mee op en het schermpje doet geen dienst mee.

De belangrijkste zaken heb je desalniettemin zeker 40 dagen tot jouw beschikking, waardoor je tijd genoeg hebt om je horloge op te laden. Bij het oplaadproces vind ik wel een van de grootste mankementen aan de Withings: opladen duurt erg lang. Dat komt voornamelijk omdat het oplaadpad dat je meekrijgt op geen enkele wijze duidelijk aangeeft dat het goed bevestigd is. Daardoor zal je de eerste keren sukkelen en zoeken. Gelukkig moet je maar een keer per maand opladen.

Ten slotte mogen we concluderen dat Withings met de Steel HR zijn eigen nichepubliek zoekt. Hoe groot die niche werkelijk is, zal moeten blijken. Ik ben ervan overtuigd dat wie bereid is compromissen te sluiten, dat nergens anders zo graag zal doen als hier. Het horloge doet wat het belooft en meer niet. Reken daarbij de sublieme batterij en je hebt een hybride smartwatch waarmee je wel wilt worden gezien.

De Withings Steel HR is vanaf vandaag, maandag 31 januari, te verkrijgen.

Previous | Next Image 1 of 13 Een overzicht van de tijdslijn

Overzicht van hartslagmeting tijdens het lopen

Algemene informatie na het lopen De afstand werd manueel gecorrigeerd.

Hartslagrapport van een dag

Stappenactiviteit van een dag

Slaaprapport van een week

Slaaprapport van een dag, met focus op hartslag

Slaaprapport van een dag, met focus op slaapactiviteit

De mogelijke gebieden waar je je op kan focussen

Uitdagingen Je kan het in de app opnemen tegen je vrienden. Wie op een week de meeste stappen zet, wint.

Gebruikersoverzicht

Tijdslijnoverzicht; voeg informatie manueel toe

Dashboard























Een overzicht van de tijdslijn

