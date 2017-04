LG G6 review: geen toeters of bellen

In smartphoneland is het hoogseizoen: de Huawei P10 ligt in de winkel, de LG G6 landt binnen twee weken in België (Nederland heeft hem al) en de Samsung Galaxy S8 rolt eind april eveneens binnen. De Heilige Drievuldigheid rolt zijn spierballen, kan de LG G6 daarin meedraaien?

Breeeeedbeeld

Wat onmiddellijk opvalt, is dat LG dit jaar de gimmicks achterwege heeft gelaten. Geen lasers, lederen achterkant of modules: gewoon een ‘simpele’ smartphone. Simpel is meestal een slecht idee, maar in het geval van LG niet. Blijkbaar had het Koreaanse bedrijf gewoon wat extra focus nodig, met de G6 als degelijk resultaat. Niets aan dit toestel valt op, met uitzondering van de dunne bezels en bijzondere 18:9 (of 2:1) schermverhouding.

Na een test van twee weken door twee verschillende collega’s zijn we behoorlijk onder de indruk van de LG G6. Alles wat het merk heeft veranderd, kunnen we bijzonder goed smaken. Vooral de 18:9-schermverhouding is een absolute openbaring geweest. Het voelt zelfs heel vreemd aan om terug te keren naar een ‘klassiek’ 16:9-scherm, wat een goed teken is. We zijn blij dat Samsung hetzelfde pad volgt, hopelijk de rest ook. Dat is nodig, want heel wat apps moet je manueel schalen naar 18:9, wat gepaard gaat met kleine randjes die worden weggeknipt aan de zijkant. In de praktijk merk je daar weinig van, behalve bij video. Dan word je wel snel geconfronteerd met zwarte balken links en rechts.

Iemand moet de eerste zijn, en we zijn blij dat LG de kar wil trekken. De software zelf is namelijk wel helemaal aangepast aan de bijzondere schermverhouding met leuke camera-modi, slimme plaatsing van knoppen of gewoon veel meer scherm in een webbrowser. Het zorgt er ook voor dat grote schermen voortaan in kleine smartphones passen. De LG G6 is even groot als de LG G5, terwijl het scherm met 0,4 inch gegroeid is.

Saai design

De LG G6 heeft geen sprankelend oled-paneel aan boord, maar doet zijn best met een kwalitatief hoogstaand LCD-scherm (1.440 x 2.880). De kleuren worden misschien minder dominant weergegeven dan bij oled, maar wie niet rechtstreeks vergelijkt, zal het scherm van de LG G6 prima vinden. Qua beeldtechnologie is de G6 klaar voor Dolby Vision en ondersteunt het de HDR 10-standaard. Van die laatste kan je helaas nog niet profiteren. Eerst moeten Netflix, Amazon en co hun mobiele apps nog updaten.

De afgeronde hoeken vinden we overigens een leuk detail waarmee LG toch ietwat opvalt in de massa. De rest van het design is eerder saai: een metalen rand rondom het toestel voor het premium gevoel en een Gorilla Glass 5 achterkant met metalen look. Net als de LG G5 vorig jaar zijn we opnieuw geen fan van de goedkoop aanvoelende achterkant, maar de metalen rand maakt deze keer heel wat goed.

Een always on-scherm werkt niet heel goed bij LCD-schermen.

LG heeft net als Samsung een ‘Always On’-functie die het scherm permanent inschakelt om de klok en wat notificatie-icoontjes weer te geven. Zoiets werkt top bij een oled-paneel waar je de helderheid van de letters kan opkrikken, maar op de LG G6 is het niet altijd nuttig. Zeker bij daglicht is de permanente klok waardeloos.

Snapdragon 821

Om snel op de markt te kunnen verschijnen heeft LG niet voor de Qualcomm Snapdragon 835 gekozen. De LG G6 heeft een Snapdragon 821 onder de motorkap. Dat klinkt dramatisch, maar dat is het absoluut niet. Hij scoort niet overal in de absolute top in de benchmarks, maar in de praktijk merk je daar heel weinig van. Grafisch zien alle spellen er mooi uit, Android zelf voelt bliksemsnel aan en multitasken werkt zoals het hoort.

Het enige wat we kunnen missen ten opzichte van de Snapdragon 835 is de verkleining van het productieproces naar 10 nm met een bijhorende autonomieboost. Met de Snapdragon 821 scoort de LG G6 gemiddeld en kom je haast altijd met één batterijlading doorheen de dag. Er zijn toestellen die veel beter presteren, maar er zijn er eveneens die veel slechter doen. Dankzij de Qualcomm-chip zit Quick Charge 3.0 aan boord die het toestel op 30 minuten ongeveer 80% oplaadt.

Dubbele camera

LG introduceerde vorig jaar al een dubbele cameramodule op de G5, maar kon niet helemaal doorbreken door het grote verschil in kwaliteit (16MP vs. 8MP) tussen beiden. Met de LG G6 is dat verschil gelijk getrokken: tweemaal 13MP voor de klassieke lens (71 graden, f/1.8) en de breedhoeklens (125 graden, f/2.4). Met die keuze loont het nu echt wel de moeite om regelmatig tussen beide lenzen te wisselen. Alleen de klassieke lens heeft optische beeldstabilisatie aan boord en is de beste keuze om dagdagelijks foto’s mee te nemen. Zeker in donkere omstandigheden verliest de breekhoeklens heel wat detail en kwaliteit.

De beeldkwaliteit is ondanks de stap terug van 16MP naar 13MP nagenoeg gelijk gebleven. Overdag maakt hij de meest natuurlijke foto’s van het huidige smartphonelandschap. Van zodra het donker wordt of op je foto een heldere lichtbron staat, merk je dat het dynamisch bereik teleurstelt en LG de camerakroon dit jaar opnieuw aan Samsung moet laten. Bij heldere objecten overdag krijg je al snel een rozige kleurenzweem, terwijl ’s nachts de foto’s korrelig en afgewassen tonen. De camera is bovendien niet van de snelste qua autofocus.

Vergeleken met alle smartphones op de markt is de camera van de LG G6 absolute top, maar vergeleken met het topsegment schiet hij iets tekort.

Vergeleken met alle smartphones op de markt is de LG G6 absolute top, maar vergeleken met het topsegment schiet hij tekort in een aantal situaties en op vlak van snelheid. De extra breedhoeklens geeft in heel wat situaties een flinke meerwaarde, maar doet niet genoeg om van de LG G6 de beste camerasmartphone te maken. De camera-app zelf is daarentegen wel een van de beste op de markt. Die maakt goed gebruik van het extra brede 18:9-scherm en bied je zelfs de mogelijkheid om twee vierkante foto’s onder elkaar te nemen. De functies zijn uitgebreid en er is een professionele modus waar je in RAW kan fotograferen en een heleboel instellingen zelf kan aanpassen.

Volgende week volgt een uitgebreide cameravergelijking tussen de Huawei P10, LG G6 en Samsung Galaxy S8 met heel wat fotovergelijkingsmateriaal.

Waterdicht

LG heeft zijn eigen schil over Android gegoten, maar houdt het opvallend simpel. Android-puristen zullen moord en brand schreeuwen, maar we hebben nooit echt frustrerende momenten gekend. De topfunctie blijft dubbeltikken op het scherm om je telefoon te wekken of uit te zetten, of ‘Knock Code’ om een tikpincode in te stellen. De aan/uitknop zit namelijk achteraan het toestel.

Die knop dubbelt als vingerafdruklezer en werkt bliksemsnel. Een natuurlijke smartphonehouding in je hand zorgt er automatisch voor dat je op die plaats tikt. Je moet de knop overigens niet indrukken om het toestel te activeren: een korte aanraking is al genoeg.

LG voelt de druk van de concurrentie en heeft de G6 waterdicht gemaakt. Hij is IP68-gecertificeerd, wat betekent dat je het toestel gedurende 30 minuten op 1,5 meter onder water mag houden. Lang genoeg om waterongevallen te vermijden of om leuke onderwaterfoto’s te nemen.

Eventjes wachten

In feite missen we niets op de G6, ware het niet dat LG voor Amerika, Korea en enkele andere Aziatische landen verschillende versies heeft uitgebracht. Amerika krijgt draadloos laden, Korea en bepaalde delen van Azië krijgen een quad-DAC én 64 GB opslag. Wij Europeanen moeten op onze kin kloppen.

Negeren we deze discriminatie, dan zien we de LG G6 als het absolute toptoestel van het moment. Het overklast de Huawei P10 op elk vlak, maakt de juiste keuzes en levert een compleet toestel af dat alle vakjes afvinkt. Wie vandaag moet kiezen, doet met de LG G6 een prima aankoop. Kan je nog even wachten? Gelukkig, want er leunt een smartphonekolos met gebogen schermranden om de hoek die ook om je aandacht vraagt. Pas wanneer die getest is, kan je de beste keuze maken.

Lees meer over : Android | galaxy S8 | LG G6 | mobiel | review