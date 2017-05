F-Secure Freedome VPN review: all-in-one-beschermer

F-Secure staat voornamelijk bekend voor zijn antivirusproducten, maar biedt ook een VPN-dienst aan. Wanneer je Freedome opent, merk je waar F-Secure zijn roots liggen. Aan de linkerzijde van de Windows-app zie je behalve de verwachte VPN-optie de volgende functies: browserbeveiliging, bescherming tegen tracking en privé zoeken. Met behulp van deze extra opties zorgt F-Secure ervoor dat je internetactiviteiten op alle vlakken worden beschermd.

Beschermingsfuncties

Wanneer je verbonden bent met een VPN-server geeft de app weer hoeveel trackingpogingen het heeft geblokkeerd. Hierdoor zet F-Secure de goede werking van zijn app in de verf en krijg je een idee van hoeveel je doen en laten op het internet normaal gezien worden gevolgd. Je kan eveneens een logboek aanmaken over het aantal trackingpogingen gedurende 24 uur. Verder blokkeert de app standaard kwaadaardige websites.

Wanneer je zoekopdrachten uitvoert, verzamelt onder andere Google data over je zoekgedrag, ongeacht of je een VPN-dienst gebruikt. Je kan een privacyminnende zoekmachine zoals DuckDuckGo gebruiken om dit te voorkomen, of de zoekfunctie van Freedome aanspreken. Op de Windows-app kan je aan de linkerzijde op privé zoeken klikken. Freedome verwijst je door naar een webpagina waarin je wordt aangezet om Freedome in te schakelen, een incognitovenster te openen en naar de zoekmachine van F-Secure te gaan. Het bedrijf belooft je dat geen enkele data over je zoekopdrachten worden bewaard.

Android

Op Android heb je minder keuzemogelijkheden over de functies die Freedome gebruikt. Waar je bij Windows iedere functie handmatig kan uitschakelen, moet je het in de mobiele app stellen met de functionaliteit die standaard wordt aangeboden.

Wederom doet Freedome meer dan wat je van een VPN-dienst verwacht. De app geeft het aantal trackingpogingen weer en vertelt je hoeveel megabyte verkeer het beschermt. Net als op Windows blokkeert het schadelijke websites. Ten slotte beschermt Freedome de apps die op je smartphone staan.

Snelheden

Net als bij Goose VPN testten we de app voor Windows en Android uit. We meten wederom de download- en uploadsnelheden wanneer we verbonden zijn met Australische, Amerikaanse en Belgische servers. Deze snelheden vergelijken we met de snelheid die onze internetverbinding haalt zonder VPN-connectie.

Verbonden met een Australische server zet Freedome de indrukwekkendste resultaten neer. Op Android zakte de download- en uploadsnelheden respectievelijk tot 30,79 en 53,82 procent. Geen enkele VPN-dienst die we testten, deed het beter. Bij de andere verbindingen deed Freedome het iets minder goed en haalde de dienst gemiddelde resultaten.

Klein serveraanbod

F-Secure biedt zijn VPN-dienst aan voor 4,16 euro per maand. Hiermee is de dienst duurder dan Goose VPN, maar goedkoper dan alle andere diensten die we testten. Wel zal je aan deze prijs beperkt zijn tot drie toestellen. Wie Freedome op meer toestellen wil gebruiken, kan voor een jaar 6,66 euro per maand betalen. In dat geval kan je de dienst op zeven verschillende toestellen gebruiken.

Ongeacht hoeveel je betaalt, is het aantal servers die je kan gebruiken erg beperkt. Freedome heeft servers staan in slechts 21 verschillende landen, wat het minste is van alle diensten die we testten. PureVPN is op dat vlak heer en meester met ondersteuning voor maar liefst 141 verschillende landen.

Aangezien België wel één van de landen is waarin een server van Freedome staat, kan je de app gebruiken om op vakantie series van thuis te kijken. Dat de dienst servers in de Verenigde Staten heeft staan, wil jammer genoeg niet zeggen dat je ook van het uitgebreide Amerikaanse Netflix-aanbod kan genieten. Tijdens onze tests merkte de streamingdienst dat we ons niet daadwerkelijk in de Verenigde Staten bevonden.

Wie op zoek is naar een VPN-service om geblokkeerde content van andere landen te bekijken, is bij Freedome niet aan het juiste adres.

Conclusie

Freedome VPN is ideaal voor de mensen die een VPN-dienst gebruiken voor hun privacy en online veiligheid. De dienst biedt een hoop extra opties aan die je op het internet veilig houden en is erg transparant over de hoeveelheid werk die hij doet. Wie op zoek is naar een VPN-service om geblokkeerde content van andere landen te bekijken, is daarentegen bij Freedome niet aan het juiste adres. De dienst biedt erg weinig servers aan en zijn Amerikaanse IP-adressen zijn (momenteel) geblokkeerd door Netflix. PureVPN biedt je een veel groter gamma aan servers aan en wordt niet door Netflix geblokkeerd.

Lees meer over : f-secure | Freedome VPN | VPN-dienst