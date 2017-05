Robomow RX20u review: spotgoedkope robotmaaier

Wanneer de winter voorbij is, groeit ons gras. Afhankelijk van het weer, kan dat zelfs heel snel groeien. Er zijn mensen die genieten van hun tweewekelijks intiem moment met een grasmaaier, maar voor alle anderen is het pure tijdverspilling. Je kan dat op twee manieren oplossen: je gazon wegdoen en een vrachtwagen grind storten, of je haalt een robot in huis. Tot voor kort had je minimaal een investering van 1.000 euro of meer nodig. Met de nieuwe RX-serie van Robomow ben je al vanaf 499 euro gesteld.

De nieuwe RX-serie bestaat in twee modellen: RX12u en RX20u. Wat is het grote verschil tussen beide? De RX20u komt met een app, waardoor je de robot kan programmeren. De RX12u kan je niet programmeren en werkt alleen wanneer je op de startknop drukt. Daarom ook dat de RX12u wordt geadviseerd voor een gazonoppervlakte van 150 m², terwijl de RX20u 200 m² kan verwerken. In deze review gaan we dieper in op de RX20u.

Meer dan de helft goedkoper dan hun goedkoopste machine: dat vraagt om ingrijpende veranderingen.

Haarscherpe prijs

Toen Robomow me vertelde dat ze een robotmaaier planden voor minder dan 500 euro, kon ik hen amper geloven. Meer dan de helft goedkoper dan hun goedkoopste machine: dat vraagt om ingrijpende veranderingen. De meest opvallende is zonder twijfel het zwevend vlak vooraan. Waar alle robots een roterend wieltje hebben, glijdt de Robomow RX20u over het gras. Klinkt gek, maar door het gebalanceerde ontwerp werkt het net zo goed als alle andere robots. Dat hij er extra schattig uitziet op deze manier, krijg je er extra bij.

De installatie is zoals bij elke robotmaaier: maai je gras kort, leg een groene kabel langs de rand van je gazon, sla de plastic kabelhouders in de grond en een maand later verdwijnt de kabel automatisch in de grond. Geen sleuven graven, laat de natuur gewoon zijn werk doen. Alles wordt duidelijk uitgelegd in de meegeleverde handleiding, iedereen kan de RX20u eenvoudig zelf installeren.

De RX20u heeft een aanbevolen maaioppervlakte van 200m², en dat is niet overdreven. Kijk vooral niet naar de maximale oppervlakte van 300m², want dat is iets te krap voor deze kleine werker. Dat heeft twee redenen: beperkte maaibreedte en lange acculaadtijd.

Beperkt maaioppervlak

Het stevige mes onderaan doet prima zijn werk, maar maait slechts 18 centimeter breed. Dat is 10 centimeter smaller dan de RC-serie van Robomow, wat je duidelijk merkt. De robot moet veel meer rondrijden om dezelfde oppervlakte te maaien, daarom ook de beperkte maaioppervlakte. Je kan het mes in drie maaistanden instellen. Wij vonden de hoogste maaistand nog steeds behoorlijk laag. Let er dus goed op wanneer je de RX20u in werking stelt dat het gras niet te hoog is. Dat, in combinatie met nat gras (geen regensensor op de RX-reeks), zorgt er namelijk voor dat de motor snel te veel weerstand ondervindt en stopt met werken. De robot keert dan terug naar zijn basisstation, wachtend op een oplossing.

De RC-reeks van Robomow is krachtig en sterk genoeg om hoog gras kort te wieken, zodat je nooit meer een grasmachine nodig hebt. De RX20u kan dat niet. Doe je oude grasmachine dus nog niet weg. Koop je de RX20u in plaats van een grasmachine? Investeer dan toch nog een klein beetje geld in een noodoplossing, want de kans is groot dat je die één tot tweemaal per jaar nodig hebt.

Trage laadtijd

De tweede reden waarom het maaibereik zo klein is, is de laadtijd. Doordat de RX20u geen lithiumbatterij maar een loodzuurvariant gebruikt, duurt het bijna een volledige dag om hem op te laden. Een gemiddelde robotmaaier kan op een zomerse dag gemakkelijk twee tot drie keer uitrijden na een laadbeurt van 60 tot 90 minuten, maar de RX20u niet. Die maait 90 tot 120 minuten, en daarna is het gedaan. Dat is geen enkel probleem wanneer je een kleine maaioppervlakte wilt bedienen, maar 200m² is toch wel de limiet voor een vlekkeloos resultaat. Wij hebben het ook kort op 300m³ geprobeerd, maar dan wordt het heel nipt en slordig.

Ongezien in deze prijscategorie is de app-ondersteuning.

Ongezien in deze prijscategorie is de app-ondersteuning. Robomow stelt zijn app beschikbaar op Android en iOS. De app is cruciaal om de RX20u goed te bedienen. De robot heeft namelijk enkel een numeriek display om foutmeldingen en beperkte info weer te geven. Van zodra je de robotmaaier wilt programmeren om automatisch uit te rijden, heb je de app nodig. Die werkt gelukkig wel intuïtief genoeg om elke leek wegwijs te maken. Naast plannen kan je ook manuele controle nemen over de robot om op een specifieke plaats te maaien, mocht hij iets vergeten zijn. Wie geen app wil, kan beter naar de goedkopere RX12u kijken zonder app.

Optionele mulchreiniger

Robomow staat bekend om de functie randmaaien. Als enige merk binnen de robotmaaiermarkt plaatst het zijn mes asymmetrisch op het wiel, zodat het de randen fatsoenlijk kan maaien. Die functie alleen al is een enorme troef, maar de RX-serie kan daar niet van genieten. Het mes zit centraal in de machine, waardoor je op regelmatige basis nog met een kantmaaier rondom het gazon moet gaan.

Het grootste minpunt van de RX-reeks heeft Robomow ondertussen al aangepakt, namelijk de snelle ophoping van nat gras onderaan het mes waar maar beperkt plaats is. Een apart accessoire, de mulchreiniger, kan je onderaan het mes monteren. Dankzij een klein gewichtje en de regelmatige verandering van draairichting van het mes worden grasresten automatisch gereinigd. Het accessoire kost 59,95 euro, iets wat we liever gewoon standaard op de robot hadden gezien omdat de kans groot is dat ook jij het nodig gaat hebben.

Markt wakker schudden

Robomow wil de robotmaaiermarkt bij zijn strot grijpen door de instapprijs dramatisch te verlagen. De RX12u zonder app lanceert al aan 499 euro, terwijl de RX20u voor 649 over de toonbank gaat. Het zorgt ervoor dat robotmaaiers plots interessant worden voor een groter publiek, maar dan moet je rekening houden met de beperkingen van de robot.

Wie een kleinere gazonoppervlakte heeft dan 200m², doet een uitstekende zaak met de RX20u. Je krijgt ongezien veel voor je geld, al is de kans groot dat je 60 euro extra moet neertellen voor de mulchreiniger. Wie geen zin heeft om zijn kleine gazonoppervlakte te maaien, krijgt voortaan betaalbare hulp. Robomow zet de concurrentie onder druk aan dit prijspunt, iets wat we alleen maar kunnen toejuichen. Ondanks zijn minpunten is dit de meest interessante robotmaaier voor kleine oppervlakten. Geen nood aan de app of een programmeerbare weekplanning? Dan kan je 150 euro euro besparen en de RX12u in huis halen.

