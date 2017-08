Lenovo Moto E4 Plus review: enorme batterij voor een prikje

Lenovo biedt met zijn E-familie een reeks smartphones aan die straffe prestaties bieden aan weinig geld. De Moto E4 Plus is de duurste telg van deze familie, met een kostprijs van 179 euro. Hiermee is het toestel net goedkoper dan de Nokia 5 en Wiko Wim Lite, de voornaamste concurrenten van de smartphone. Ook de Moto G5 is maar een tikkeltje duurder, waardoor Lenovo zichzelf voor een stuk beconcurreerd.

Design

De Moto E4 Plus ziet er uit zoals alle recente toestellen van het merk. De smartphone heeft een kunststoffen behuizing met een ronde uitsnijding voor de cameramodule. Lenovo rondt de achterzijde van zijn toestel lichtjes af, wat niet volledig kan verhullen dat de smartphone vrij dik is. Aan de voorzijde vind je een vingerafdrukscanner terug die lichtjes verzonken is in het toestel. Persoonlijk vind ik dat een minder mooie designkeuze, al valt je vinger wel als vanzelf op de juiste plaats.

Al bij al heeft de smartphone een design dat niet verrast in positieve of negatieve zin. Kunststof is geen onbekende binnen de budgetklasse en de voorzijde van het toestel is eveneens erg klassiek. Het toestel springt er qua design niet tussen uit, maar weet het typerende uiterlijk van Moto wel uit te dragen. Lenovo heeft er duidelijk voor gekozen om zich te focussen op de ingewanden van het toestel.

Groot

Lenovo is één van de weinige fabrikanten in de budgetklasse die een smartphone aanbiedt met een 5,5-inchscherm. Initieel lijkt dat formaat nog onhandig groot, maar ik was verbaasd over hoe snel ik gewend was aan dit formaat. Wie veel video’s kijkt op zijn smartphone – zoals ik – zal het zeker kunnen smaken. Ik zal dan ook met pijn in het hart moeten teruggrijpen naar mijn vaste toestel dat slechts 5,2 inch groot is.

Jammer genoeg heeft het scherm wel maar een lage resolutie. Het display bevat 720 bij 1.280 pixels, wat minder is dan zijn rechtstreekse concurrenten hebben. Doordat het scherm groot is, wordt dat verschil bovendien nog eens duidelijker, al moet ik toegeven dat de mindere beeldkwaliteit me niet stoorde tijdens mijn testperiode.

Prestaties

Op het vlak van snelheid presteert de Moto E4 Plus middelmatig. Het toestel bevat een MediaTek MT 6737, die een quadcoreprocessor met een kloksnelheid van 1,4 GHz heeft. Deze processor wordt bijgestaan door 3 GB RAM, wat dan weer wel veel is in deze prijsklasse. Wie slechts een paar apps simultaan gebruikt, zal echter maar weinig voordeel halen uit dat grote geheugen.

Op de benchmarks haalt de Moto E4 Plus steevast slechtere resultaten dan de Nokia 5, Wiko Wim Lite en Moto G5. Gelukkig merkte ik hier niet veel van tijdens dagelijks gebruik. Je kan de Moto E4 Plus moeilijk een snelheidskampioen noemen, maar alledaagse taken voert hij plichtsgetrouw uit zonder haperingen. Wie intensieve spellen speelt op zijn smartphone kijkt echter beter verder.

Autonomie

Op één vlak overtroeft de Moto E4 Plus zijn concurrenten. De smartphone heeft een batterij met een capaciteit van 5.000 mAh. Hierdoor houdt het toestel het op onze videolooptest maar liefst 14 uur en 21 minuten uit. Op de PC Mark 2.0 Battery test haalt de smartphone een indrukwekkende score van 12 uur en 40 minuten. Dankzij de grote accu kan ik het toestel vlotjes twee dagen gebruiken, zonder de batterij te moeten opladen.

Camera

De camera van het toestel weet niet boven zijn budgetprijs uit te stijgen. De autofocus van het toestel is wat traag, zodat ik regelmatig een wazige foto neem. Bovendien worden felle kleuren flets weergegeven. In de schemer presteert de camera behoorlijk, al kan je ook deze foto’s moeilijk indrukwekkend noemen. Voor zijn prijs is de camera van de Moto E4 Plus goed, maar ook niet meer dan dat. De Nokia 5 maakt levendigere kleuren en de autofocus van de Moto G5 is een stuk sneller.

Conclusie

Wie op zoek is naar een budgettoestel doet met de Moto E4 Plus geen slechte koop. De autonomie van het toestel is fantastisch en de prestaties van het toestel zijn goed genoeg voor de gemiddelde gebruiker. Wie twintig euro meer neertelt en het niet erg vindt om in te boeten op het vlak van autonomie koopt echter beter de Nokia 5 of Moto G5.

Lees meer over : budget | lenovo | lenovo moto e4 plus | mobiel