Intel Coffee Lake review: Core i5-8770K getest

Tick-Tock was jarenlang de drijfveer van Intel: het éne jaar een procesverkleining en het tweede jaar de optimalisatie. Vorig jaar moest Intel die strategie al opgeven, en dit jaar zitten we opnieuw met een 14 nm-procedé. Intel Coffee Lake wordt gebakken op het zogenaamde 14 nm++-proces, in afwachting van 10 nm dat nu onvermijdelijk de volgende stap wordt.

Sixcore

Voor deze test hebben we een Intel Core i5-8600K ontvangen, een sixcorechip met zes threads, dus zonder multithreading. De Intel i7-8700K is goed voor zes kernen en twaalf threads, maar van die laatste hebben we enkel een handvol resultaten zonder extra testen. Alle testen werden uitgevoerd op een fonkelnieuw MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC. Een uitgebreide review van het moederbord volgt later.

Het grote nieuws van Intel Coffee Lake is de sprong van vier naar zes kernen voor de Core i5- en Core i7-chips. De Core i3-chips maken dan weer de sprong van twee naar vier kernen met vier threads. De Core i5-8600K die wij testten, heeft een basisklokfrequentie van 3,6 GHz en een tijdelijke turbofrequentie van 4,3 GHz gekoppeld aan 9 MB L3 Cache. Het vlaggenschip Core i7-model heeft dankzij hyperthreading dubbel zoveel threads en een hogere turbo tot 4,7 GHz gecombineerd met 12 MB L3.

GPU en chipset

De grafische prestaties van Coffee Lake-chips zijn niet veranderd. Intel heeft namelijk niets nieuws toegevoegd aan het grafische aspect omdat de GPU-architectuur niet wijzigt ten opzichte van Kaby Lake. Ook de processorkernarchitectuur blijft identiek aan Kaby lake, dat op zijn beurt dezelfde kernen als Skylake gebruikte. Je krijgt dus wel meer kernen op dezelfde oppervlakte.

De bijhorende Z370-chipset zorgt voor iets meer stroom naar de processor, zodat de extra kernen gevoed kunnen worden. De TDP van beide chips ligt op 95 watt, wat in lijn ligt met vorige generatie. Er is plaats voor 40 PCI-Express-lanes, Thunderbolt 3-ondersteuning en DDR4-2666-geheugen.

Ryzen-concurrentie

Specificaties zijn mooi, maar hoe zit het met de resultaten? Waar we vroeger al eens te maken kregen met milde upgrades per generatie, heeft Intel meer zijn best gedaan. De timing rond de uitstekende AMD Ryzen-chips lijkt bewust, maar het berust hier allemaal op puur toeval. Een chip maak je niet op een paar maanden, maar worden over verschillende jaren gepland. Dat Intel op een half jaar zijn schip een nieuwe richting laat zeilen met meer kernen, is geen realistische interpretatie van de situatie.

In de benchmarks zien we een flinke boost vergeleken met de Intel Core i5-7600. Cinebench R15 klimt een dikke 40 procent hoger, net als de physicstest van 3D Mark Fire Strike. Beide tests zijn geoptimaliseerd om alle rekenkernen stevig te laten zwoegen. Conversiesoftware Handbrake toont dan weer status quo in tijd omzettijd van een 4K-mp4-video naar een 1080p-MKV-bestand, ook al moeten we zeggen dat het programma net een update heeft gehad die de resultaten kan beïnvloeden.

De AIDA-benchmarks tonen gemiddeld maar een 20 procent boost, terwijl GeekBench 4 in Multi-Core 30 procent hoger klimt. Over het algemeen presteert de cpu dus beter, maar dag kan je verwachten met de extra rekenkernen. Kijken we naar het Single-Core resultaat, valt op dat de nieuwe chip maar een fractie sneller is dan Kaby Lake. Dat illustreert de beperkte technische verbeteringen die Intel kon doorvoeren.

Conclusie

Wanneer we vergelijken met de concurrentie, AMD Ryzen 5 1600X, is het resultaat gebalanceerd. AMD schiet naar de kop bij nagenoeg alle benchmarks, maar wanneer je kern per kern kijkt presteert Intel beter dan AMD. Omdat je bij Ryzen 5 1600X 12 threads hebt (ipv 6 bij Intel), wordt daar vooral het verschil gemaakt.

Kijken we naar de resultaten van de Intel Core i7-8700K in de benchmarks, wint Intel nipt van AMD’s Ryzen 7 1700X terwijl de prijs ook nagenoeg hetzelfde is. Helaas hebben we maar twee benchmarks van MSI beschikbaar, de rest volgt in een latere uitgebreide review van de Intel Core i7-8700K.

Coffee Lake: de moeite?

Coffee Lake is een welgekomen sprong voorwaarts voor de hele chipline-up van Intel. Meer specifiek de Intel Core i5-8600K scoort gemiddeld 30 tot 40 procent hoger dan zijn voorganger, terwijl de Core i7-8700K nog eens dezelfde sprong voorwaarts maakt met dubbel zoveel threads beschikbaar. Dit had indrukwekkend geweest vorig jaar, maar AMD heeft met Ryzen de lat heel hoog gelegd op het vlak van prijs/kwaliteit. De Ryzen 5 1600X scoort hoger dan de Intel Core i5-8600K, terwijl de prijs gelijk is. Bij de Core i7-8700K is het verschil kleiner met de AMD Ryzen 7 1700X, maar hier moeten we nog verder testen om dat met meer resultaten te bevestigen.

Eigenlijk heeft Intel gewoon enkele extra kernen in zijn bestaande line-up geduwd, en het resultaat onder de vlag van een nieuwe generatie gestopt. Meer kernen betekenen meer pk’s, maar vanuit een technisch standpunt kunnen we de Coffee Lake moeilijk bewonderen. Intel Coffee Lake is in dagelijks gebruik wel een flinke stap voorwaarts, iets wat Intel dringend nodig heeft. De verwachtingen worden ingelost, maar de concurrentie heeft ondertussen een nog veel grotere stap gezet. Wie een Intel Core i5-8600K overweegt, kan beter naar AMD kijken. Of hoe team rood ineens het voortouw neemt op team blauw.

Een belangrijke nuance: wie niet van plan is een grafische kaart in zijn systeem te stoppen, is beter af bij Intel. Ook de Coffee Lake-chips hebben immers geïntegreerde grafische capaciteiten op de die, iets waar AMD tot nader onder niet aan mee doet.

