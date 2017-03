Technische problemen, een slechte plaatsing van je router, storing van de wifi van de buren… In dit dossier analyseren we alle mogelijke wifi-problemen die je kan ondervinden en bieden we telkens oplossingen.

Werkt je wifi niet naar behoren? Er zijn heel wat mogelijke oorzaken voor dat euvel. Wij onderzochten zowat alle factoren die een invloed kunnen hebben op de kwaliteit van je draadloos internet en proberen telkens een oplossing te bieden voor je wifi-problemen.

Wifi-problemen oplossen

Liefst geef je natuurlijk geen extra geld uit. De kans dat je met je bestaande hardware de kwaliteit van je draadloos signaal kan boosten, is reëel. De plaatsing van je router heeft een grote impact op het signaal maar ook de kanalen waarop het toestel de wifi uitzendt, spelen mee. Idealiter ontdek je welke kanalen bezet zijn door het netwerk van je buren en zorg je er voor dat jullie wifisignalen niet overlappen. We onderzoeken hoe je kan nagaan welke kanalen in gebruik zijn en hoe je ze kan aanpassen.

Zijn de instellingen van je router optimaal, staat het ding op de juiste plaats maar blijft een goed bereik achterwege. Dan is een investering in extra hardware haast onvermijdelijk. Overweeg voor je tot een aankoop overgaat of een ethernetkabel geen goede oplossing is.

Moet de wifi echt beter, dan zijn er tal van oplossingen. Je kan je huidige netwerk uitbreiden met range extenders en powerlines, je kan een nieuwe en betere router kopen om je oude exemplaar te vervangen, of je kan een extra router in je netwerk plaatsen als access point.

Hier lees je de voor- en nadelen van de verschillende opties en ontdek je hoe je zo’n access point aanmaakt. Wanneer een nieuwe router aan de orde is, gidsen we je graag door het beschikbare aanbod op zoek naar het exemplaar dat het beste bij jouw past. We hebben wat dat betreft goed nieuws: je hoeft absoluut niet te investeren in een dure router voor een degelijk bereik. Al wil dat niet zeggen dat high-end routers in geen enkele situatie nuttig zijn.

