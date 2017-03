De vijf beste gratis beveiligingsapps voor Android

Bang dat er hackers of fraudeurs in je smartphone kunnen komen? Met een goede beveiligings-app op je gsm kan je het risico op rampspoed alvast flink inperken.

Nu almaar meer mensen mobiel online gaan, verleggen hackers hun werkterrein van pc’s naar smartphones. Aangezien Android het meestgebruikte mobiele besturingssysteem is, is dat hun geliefkoosde platform. Je kan dit risico inperken door een security-app op je telefoon te installeren. Dat hoeft zelfs geen arm en been te kosten. Met deze gratis apps, die als beste getest werden in januari door AV-test.org, kom je al een heel eind verder.

Avast Antivirus & Security

Avast Antivirus & Security is met meer dan 100 miljoen downloads de meest populaire beveiligingsapp voor Android. De app biedt naast een virusscanner en -verwijderaar een indrukwekkend gamma aan tools aan, zoals een call blocker om bepaalde telefoonnummers te blokkeren, een app om je apps te beveiligen met een pincode en een netwerkmeter die in- en uitgaande data opmeet. Als je een geroot apparaat hebt is er zelfs een firewall, zodat je de netwerktoegang van bepaalde apps kunt blokkeren.

De virusscanner scant automatisch je geïnstalleerde apps, de inhoud van je geheugenkaart en nieuwe apps die je toevoegt. Volgens AV-test.org hield de app 99,9% van de malware tegen van de laatste vier weken, waardoor je met deze beveiligingsapp met een gerust hart bestanden kunt downloaden. Ook sms’jes worden daarbij niet vergeten. Met de privacy manager krijg je ook een volledig zicht op alle rechten en toestemmingen die je apps hebben en met de web shield-functie worden ook trojans, adware en spyware tegengehouden.

Een uitgebreide backupfunctie beschermt al je contacten, sms’jes, telefoonlogs en foto’s. Met de betalende premium-versie kan je ook muziek, filmpjes en apps back-uppen.

AVL

Als je simpelweg je gsm wilt beveiligen zonder talloze overbodige tools, dan is AVL de geschikte optie voor je. Het biedt naast een antivirus ook een call blocker en een anti-phishing feature, zodat geïnfecteerde websites niet laden. De app hield alle malware tegen van de laatste vier weken en triggerde geen enkele false positive. AVL is dus een van de veiligste opties is waarvoor je kan kiezen.

De app is zeer snel en efficiënt en heeft geen grote impact op de batterijduur van je gsm. Omdat AVL niet veel vergt van je smartphone is deze ook aangewezen op een budget of iets oudere smartphone. Bovendien oogt het erg gebruiksvriendelijke interface zeer fijn.

De betalende pro-versie van AVL biedt nog enkele andere features, zoals een scanner die de verschillende bedreigingen classificeert onder tags zoals ‘gevaarlijk’ of ‘riskant’.

Bitdefender Antivirus Free

Bitdefender is een grote naam in de beveiligingswereld en ook zij bieden een sterke beveiligingsapp aan voor Android. Hun app is bijzonder licht en draait niet in de achtergrond van je smartphone, zodat je batterij langer meegaat en minder geheugen verbruikt. Dit heeft als nadeel dat je zelf scans moet plannen of manueel moet uitvoeren opdat je gsm veilig zou blijven. Nieuwe gedownloade apps worden wel automatisch gescand.

Ook deze app heeft in de voorbije 4 weken alle malware tegengehouden volgens de AV-test. Bitdefender Antivirus Free biedt verder geen extra mogelijkheden aan, dus is net als AVL een interessante optie als je een doodeenvoudige antivirus wilt op je gsm. Als je toch extra beveiliging wilt, dan kan je een gratis 14-dagen trial proberen voor Bitdefender Mobile Security.

Zelfs als je niet tech-minded bent kan je deze app gebruiken. Je downloadt de app, installeert en hij is klaar. Er is geen verdere configuratie vereist.

Sophos Free Antivirus and Security

Zoek je een gratis app die ontzettend secuur is en toch vele features aanbiedt? Dan is Sophos Free Antivirus and Security jouw keuze. De app haalt systematisch 100% op de AV-Test en houdt dus alle malware tegen. Naast het anti-virus krijg je veel extras, zoals bescherming tegen diefstal, paswoord-bescherming bij apps, spam blocking, web filtering en meer.

Toegegeven, het is niet de mooiste app in het lijstje, maar wat betreft mogelijkheden en prestaties is deze app niet te kloppen.

Norton Security & Antivirus

Symantec is één van de grootste bedrijven ter wereld wat betreft informatiebeveiliging, en bracht reeds in 1990 hun eerste antivirussoftware voor PC, Norton Antivirus, op de markt. Ook de Android-markt proberen ze te veroveren.

Met Norton Security & Antivirus ben je beschermd tegen kwaadaardige apps, diefstal of verlies van je toestel (met een sms’je kan je je telefoon blokkeren) en websites die er op uit zijn om informatie te stelen. De app houdt ook programma’s in de gaten die persoonlijke informatie willen lekken of stelen, je batterij leegzuigen, overmatig veel data gebruiken en andere zaken die niet door de beugel kunnen.

Ze scoren 100% op de AV-test en houden dus alle malware tegen, een prestatie die al jaren beloond wordt door de AV-Test Best Protection Award. Norton Security & Antivirus heeft echter het nadeel dat vele features niet in het gratis pakket zitten, en een jaarlijkse licentie van 30 euro is toch heel erg prijzig.

