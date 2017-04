10 tips om batterij te besparen op je Android-smartphone

Wie een Nokia 3310 in zijn bezit had, die weet dat die gsm gemakkelijk een week kon overleven zonder die op te laden. Bij de smartphones ligt dat wel een tikkeltje anders. Want hoe slim ze ook zijn, de feature phone – de niet-slimme gsm – steekt de smartphone de loef af wat batterijduur betreft. Niet dat de oude Nokia 3310 een almachtige batterij bezat. Het probleem zit hem net in het feit dat de meeste smartphones nog steeds dezelfde soort van batterij gebruiken als die oude gsm’s, de aloude Lithium-Ion. Dat terwijl onze telefoons wel steeds veeleisender zijn geworden voor die batterij.

De Lithium Ion-batterijen van je smartphone mag je opladen wanneer je maar wil, omdat ze niet beschikken over een soort van geheugen. Je hoeft je telefoon niet op te laden tot precies 100% of te ontladen tot 0%. In feite is het zelfs beter om je smartphone op te laden van pakweg 30% tot 80% omwille van typische problemen met lage spanningen bij Lithum-Ion.

Het is beter om je batterij niet volledig op te laden

Al bestaat er altijd veel discussie omtrent de manier waarop je best je batterij behandelt. Batterijduur is in ieder geval een nijpend probleem waar nog geen oplossing voor bestaat die zo voor de massa kan gelanceerd worden. Fabrikanten proberen dan maar te anticiperen op het probleem met technologieën als Quick Charge. Al bestaat daar nog steeds discussie over of dat wel zo gezond is voor je batterij.

Hieronder vind je een reeks tips die je helpen met het besparen van je batterij.

1. Doze

Met de komst van Android Marshmallow kwam Android met een geheel nieuwe functie die je telefoon beter op batterij doet besparen. Doze zou normaal gesproken standaard op de achtergrond moeten werken, en het zorgt ervoor dat je telefoon in een sluimermodus gaat wanneer hij niet actief is. Op die manier verlies je bijvoorbeeld slechts enkele batterijpercentages als je gaat slapen of je telefoon onaangeroerd op je bureau ligt.

2. Greenify

In tegenstelling tot veel apps die je batterij alleen maar schaden, is Greenify anders. Deze app is een prima alternatief voor wie geen telefoon heeft die op Android Marshmallow draait. Net als Doze kan Greenify apps doen ‘hibernaten’. Al is het wel belangrijk bij Greenify om te beslissen welke apps je wilt doen sluimeren. Apps als Facebook waar je bijvoorbeeld push-notificaties van wilt ontvangen, moet je niet in de selectie van Greenify opnemen.

3. Houd je apps in het oog

Zorg ervoor dat je apps altijd voorzien zijn van de laatste updates. Op die manier zijn ze ook het beste geoptimaliseerd om niet te veel batterij te verbruiken.

Daarnaast is het ook belangrijk dat je apps verwijdert die je zelden gebruikt. Mogelijk draaien ze nog altijd op de achtergrond, en dat belast nodeloos je telefoon.

4. Gebruik geen automatische helderheid

Het scherm is de grootste energieslurper van je smartphone. Automatische helderheid lijkt een erg handige functie bij telefoons, maar in veel gevallen doet het meer kwaad dan goed. Vaak komt de helderheid die automatisch bepaald wordt veel helderder uit dan absoluut noodzakelijk is. Als dat bij jouw toestel het geval is, win je erbij om je helderheid manueel in te stellen. Ook ’s nachts kan je in veel gevallen de helderheid van je telefoon op de allerlaagste stand zetten.

5. Vermijd vibratie

De trilfunctie van je telefoon wordt vaak gebruikt bij meldingen en inkomende telefoonoproepen. Toch is het veel zuiniger voor je toestel om gewoon een geluid af te spelen. Trillen vergt erg veel van je batterij. Ook wie momenteel toetsvibraties gebruikt tijdens het typen met het toetsenbord, kan die functie beter uitschakelen als hij batterij wil besparen.

6. Limiteer functies

Als je je telefoon langdurig niet gebruikt, kan je hem net zo goed beperkingen opleggen om zo batterij te besparen. Veel telefoons komen met een ingebouwde ‘niet storen’-functie waarmee je mobiele gegevens uitschakelt, en telefoontjes afwendt. Een alternatief is de vliegtuigmodus van telefoons.

Dergelijke modi zijn nog eens extra handig als je ze combineert met apps als If This Then That (IFTT). Stel je vertrekt naar je werk waar je je telefoon niet gebruikt, dan kan je bijvoorbeeld het verbreken van de verbinding met je wifi-netwerk thuis instellen als een prikkel om automatisch over te schakelen op vliegtuigmodus.

7. NFC, wifi, gps, bluetooth

Net als met het gsm-signaal kan je evenzeer zuinig omgaan met bovenstaande verbindingen. Bluetooth en NFC zal je enkel in specifieke gevallen nodig hebben, en kan je dus grotendeels uitschakelen. GPS hoef je niet per se te gebruiken omdat je locatie ook bepaald kan worden aan de hand van je mobiele gegevens. GPS is bovendien een grootverbruiker voor je toestel. Ook kan je wifi uiteraard uitschakelen als je niet verbonden bent met een netwerk.

8. Zet widgets aan de deur

Widgets zijn kleine programma’s die continu actief zijn. Vooral het soort widgets dat voortdurend verbonden is met het internet kan je beter vermijden. Denk bijvoorbeeld aan de typische weersvoorspellingen in widgetvorm, maar ook Gmail, Twitter en anderen. Een beter idee is om gewoon even de bijhorende app te openen als je ze nodig hebt.

9. Automatische syncronisatie

Veel toestellen komen met een functie waarmee je automatisch alle diensten van de verschillende accounts die je hebt toegevoegd, kan synchroniseren. Dat is natuurlijk erg handig voor de diensten waarvan je effectief push-notificaties wilt ontvangen, maar dat zal niet gelden voor elke app en account die op je telefoon actief is. Sluit daarom in de instellingen van ‘Auto-sync’ de accounts uit die niet te allen tijde verbonden hoeven te zijn.

10. Stel een zwarte achtergrond in

Deze laatste tip werkt alleen bij amoledschermen. Waarom precies een zwarte achtergrond? Bij amoledschermen worden pixels individueel opgelicht. Een zwarte achtergrond zorgt ervoor dat een heleboel pixels niet opgelicht moeten worden.

Download deze volledig zwarte achtergrond vanuit je browser en open de galerij-app van je telefoon. Vervolgens stel je de afbeelding in als vergrendelscherm en startscherm.

