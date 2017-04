7 onmisbare gadgets voor Paint 3D

Paint 3D kwam aan als een regelrechte verrassing. Zelfs Microsoft-kenners hadden geen benul dat het bedrijf werkte aan een opfrisbeurt van zijn archaïsch tekenprogramma. Maar eens je erover nadenkt, houdt het perfect steek: het is voor hen een ideaal instrument om de consument klaar te stomen voor toekomstige applicaties zoals virtual en augmented reality.

We leven immers in een driedimensionale wereld, dus we kunnen makkelijker concepten vatten wanneer ze ons in die vorm aangereikt worden. Een simpele grafiek van enkele planeten vertelt ons minder dan een driedimensionale visualisatie van onze kosmos, bijvoorbeeld. Voor de doorsnee consument is Paint 3D dan ook het startpunt van virtuele werelden en 3D-modellering.

Leuke gadgets

Bovendien zet het Amerikaanse technologieconcern hiermee zijn eigen HoloLens in de verf: een peperdure bril waarop je virtuele objecten voor je gezichtsveld kan plaatsen. Terwijl dit een knap staaltje technologie is, kan niemand voorspellen of deze nieuwigheden een schot in de roos zijn. Zo hebben 3D printers hun torenhoge verwachtingen nog niet ingelost. Weinig mensen zijn bereid om hun spaarpot open te breken voor een nicheproduct.

Welkom in de wondere wereld van 3D-modellering. Eerder deden we de leukste functies in Paint 3D uit de doeken. Als je vingers beginnen te jeuken kan je bovendien investeren in enkele leuke gadgets. Met behulp van een tekentablet is het bijvoorbeeld een stuk eenvoudiger om je hersenspinsels te digitaliseren. Of je schaft een holografische piramide aan en transformeert je kunstcreaties in sciencefictionstralen bovenop je smartphone.

Previous | Next Image 1 of 7 1. XYZPrinting Da Vinci Mini - 295 euro Deze 3D-printer is zeer degelijk voor een heel billijke prijs. Voor de meeste liefhebbers zal dit toestel voldoen aan je wildste dromen. Voor een bedrag van nog geen 300 euro haal je een gebruiksvriendelijke en stille 3D-printer in huis waarmee je meteen aan de slag kan, ook al heb je nooit eerder een 3D-print ineen geknutseld. Met de meegeleverde XYZWare-software kan je makkelijk je computer verbinden met een USB-kabel of Wi-Fi. Het ideale toestel dus voor wie zijn eerste stapjes in de wondere wereld van driedimensionaal printen wil zetten.

2. Zortrax M200 - 1.895 euro Als je van 3D-printen je hobby of beroep wilt maken, dan zal de Da Vinci Mini niet voldoen aan je eisen. Je kiest dan beter voor de duurdere Zortrax M200. Dit toestel print bijna altijd perfect met dank aan de handige software en de automatische kalibratie. Deze printer kan figuren bouwen met maximale grootte 20 x 20 x 18,5 cm: een stuk groter dan zijn kleine broer bij XYZPrinting. Goedkoop is deze printer zeker niet, maar hij levert uitstekende kwaliteit af zonder dat je zelf veel moet kunnen. Hou er wel rekening mee dat je enkel kan printen met ABS-filament van het eigen merk, Zortrax.

3. Microsoft HoloLens - 3.000 dollar De HoloLens is een van de meest prestigieuze projecten van het Amerikaanse technologieconglomeraat. Op de doorzichtige lenzen projecteert het apparaat holografische beelden. Met de slimme bril kan je dus de echte wereld manipuleren. Het grote verschil met deze Augmented Reality-bril en andere Virtual Reality-brillen is dat deze variant doorzichtig is en iets toevoegt aan de wereld. Een klassieke Virtual Reality-bril aan de andere kant belemmert je zicht en dompelt je onder in een virtuele wereld. De HoloLens zal bovendien ook ondersteund worden in de gloednieuwe Paint 3D-software. Helaas is dit peperduur staaltje sciencefiction nog niet te koop in België, maar je kan het wel importeren uit de Verenigde Staten.

4. Samsung Gear VR 2 - 129,95 euro Met apps zoals Sketchfab is het mogelijk om je driedimensionale meesterwerken te bewonderen met een Virtual Reality-bril. De gloednieuwe Samsung Gear VR 2 is een geschikte keuze en een verademing voor je portefeuille in vergelijking met de HoloLens. Deze bril kan je verbinden met je smartphone om daarna te dwepen met je creaties. Als je een krachtiger model wilt om te verbinden met je computer, dan moet je een duurder model kopen. De HTC Vive bijvoorbeeld, die geschikt is voor gaming.

5. Wacom Bamboo One Small - 49,99 euro Tekenen met de muis is heel onpraktisch, dus het aanschaffen van een tekentablet is zeker geen overbodige luxe. Bovendien moet je niet diep in de buidel tasten. Het instapmodel van marktleider Wacom is heel goedkoop en dus geschikt voor beginners. Met zo’n tablet kan je harder en zachter drukken, wat met de muis niet mogelijk is. Bovendien lijkt het veel meer op echt tekenen en krijg je geen zere pols om voortdurend je muis te verplaatsen. Dit toestel, dat geen scherm heeft, verbind je via de USB-poort van je computer. Als je een duurder, onafhankelijk model wilt mét een scherm, dan raadt TechPulse je de Wacom Cintiq Companion 2 aan.

6. 3D Systems Cubify Sense-RS - 426 euro Het maken van verfijnde driedimensionale figuren vereist ruimtelijk inzicht en jarenlang oefenen. Ook al kan je heel veel uit een boek of workshop leren, toch zal niet iedereen in staat zijn om deze kunst onder de knie te krijgen. Een 3D-scanner kan het werk voor je verlichten. Met dit mobiel apparaat scan je een object waarop het meteen geprojecteerd wordt op je computerscherm. Deze scanner is niet erg gedetailleerd, maar ideaal als je de globale structuur van een voorwerp wilt genereren. Als je budget onuitputtelijk is, dan raden we je de David SLS-3 aan.

7. DisQounts 3D Holografische piramide - 19,95 euro Voor slechts enkele tientjes kan je een 3D-object laten projecteren uit je smartphone. Het is heel simpel: je plaatst eerst deze holografische piramide op je toestel. Daarna installeer je de app HoloViewer die van je model een holografische afbeelding maakt. Als alles goed is dan kan je je creatie in de piramide bewonderen. Indien je geen twintig euro wilt neerleggen, kan je ook zelf een piramide maken. Daar heb je enkel doorzichtig plastic voor nodig. Zoek maar op YouTube op: TURN YOUR SMARTPHONE INTO A 3D HOLOGRAM.











Lees meer over : paint 3D | tip | windows 10 | Windows 10 Creators Update