8 tips om je wifi te beveiligen

Gebruik encryptie

Met encryptie bedoelen we het wachtwoord waarmee je een toestel verbinding kan laten maken met een router. Dat is dus nog iets anders dan de inloggegevens die je eerder al wijzigde. Bij voorkeur gebruik je WPA2; een standaard die aanwezig is op elke moderne router van de afgelopen tien jaar. Is dat niet het geval, dan kan je WPA gebruiken, al is die encryptie veel makkelijker te breken. Gebruik een wachtwoord dat niet te makkelijk is, zoals een nonsensicale wachtwoordzin: die kan je onthouden en kan niemand anders ooit raden.