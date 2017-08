Getest: 9 smartphones met een straffe batterij

Wie de festivalperiode zonder kleerscheuren wil overbruggen, heeft een smartphone nodig met een batterij die enkele dagen meegaat. Jammer genoeg gaat de autonomie van toestellen vaak achteruit wanneer fabrikanten hun telefoons krachtiger maken. TechPulse test alle courant verkrijgbare smartphones en laat daar steevast autonomietests op los. Hierdoor kunnen we per prijsklasse de toestellen met de strafste batterij aanduiden.

Hoe we testen

We voelen de batterij van smartphones aan de tand met behulp van twee tests. In de eerste plaats laten we een video in loop lopen tot een toestel uitvalt. Om iedere smartphone een eerlijke kans te geven, passen we de schermhelderheid aan zodat deze 200 cd/m2 bedraagt, en schakelen we wifi en bluetooth altijd in.

Verder laten we de benchmarktest van PC Mark op de smartphones los. Deze benchmark laat toestellen alledaagse taken uitvoeren, zoals browsen, datamanipulatie en fotobewerking. PC Mark herhaalt dezelfde taken tot de waarde van de batterij voldoende is gezakt. Hierna kan een accurate schatting worden gemaakt van de autonomie van een toestel.

Budgettoestellen

Fabrikanten moeten compromissen maken om een smartphone aan een scherpe prijs aan te bieden. Vaak bespaart men op de batterij, waardoor budgettoestellen een erbarmelijke autonomie kunnen hebben. Wanneer een fabrikant ergens anders de kantjes afloopt, krijg je daarentegen veelal een toestel met een indrukwekkende autonomie. Goedkope smartphones zijn immers minder krachtig, waardoor ze minder van hun batterij vergen.

1. Acer Liquid Zest Plus (198 euro)

De Acer Liquid Zest Plus heeft een batterij met een capaciteit van 5.000 mAh, wat duidelijk te merken is aan de levensduur van de accu. Op de PC Mark Battery Test houdt het toestel het maar liefst 12 uur en 12 minuten vol. Op onze videolooptest heeft de Liquid Zest Plus een verdienstelijke score van 9 uur en 10 minuten; het toestel heeft klaarblijkelijk moeite om energieopslorpende processen, zoals video’s afspelen, goed te managen.

Dat de smartphone een straffe batterij heeft, is aan de buitenkant te zien. Het toestel is vrij dik en heeft jammer genoeg een flets scherm. Wie met deze minpunten kan leven, haalt met de Acer Liquid Zest Plus echter een smartphone in huis waarmee hij minstens drie dagen toekomt.

2. Lenovo Moto E4 Plus (179 euro bij Coolblue)

De Moto E4 Plus is een typisch voorbeeld van een budgettoestel waarbij de fabrikant duidelijke compromissen heeft gemaakt. Qua prestaties kan het toestel ons niet omverblazen, maar de autonomie is daarentegen wel schitterend. De E4 Plus doet het op de PC Mark-benchmark net iets beter dan de smartphone van Acer, met een tijd van 12 uur en 26 minuten. Ook op onze videolooptest zet het toestel straffe prestaties neer. Pas na 14 uur en 21 minuten houdt de smartphone het voor bekeken.

3. Archos 50 Saphir (199 euro)

Van de drie budgettoestellen die we hier uitlichten, haalt de Archos 50 Saphir op de ganse lijn de strafste prestaties. De smartphone haalt op alle benchmarks degelijke scores en bevat net als het toestel van Acer en Lenovo een batterij met een capaciteit van 5.000 mAh. De Archos beheert zijn processen beter dan de concurrerende toestellen, waardoor hij het op de PC Mark-test 13 uur en 4 minuten volhoudt; geen enkel ander toestel in deze prijsklasse doet het beter. Op de videolooptest presteert de smartphone net iets slechter, met een tijd van 10 uur en 26 minuten.

Middenklasse

In de middenklasse vinden we de smartphones terug met de slechtste autonomie. De fabrikanten van deze toestellen willen een smartphone aanbieden die het op alle vlakken redelijk doet, zonder dat het je een premiumprijs kost. Hierdoor vind je in deze prijsklasse toestellen terug met een autonomie die niet in negatieve of positieve zin weet te verrassen. Wie iets meer geld te besteden heeft, gaat dan ook beter op zoek naar een smartphone van meer dan 400 euro.

1. Lenovo Moto G5+ (279 euro bij Coolblue)

De Moto G5+ weet op het vlak van design maar weinig mensen te bekoren. Het toestel heeft grote schermranden en kan je moeilijk slank noemen. Hier staat tegenover dat de smartphone erg straffe prestaties neerzet voor zijn prijs. De smartphone van Lenovo haalt hoge scores op de benchmarks én heeft een goede autonomie. Op de PC Mark-test houdt de Moto G5+ het 9 uur en 11 minuten vol; bij de videolooptest heeft de smartphone een tijd van 10 uur en 51 minuten. Bovendien ondersteunt de accu snelladen.

2. Asus ZenFone 3 ((ZE552KL)

Net als de Moto G5+ heeft de Asus ZenFone 3 een accu met een capaciteit van 3.000 mAh en een Snapdragon 625 aan boord. Qua prestaties zijn de toestellen hierdoor aan elkaar gewaagd, al heeft de ZenFone een autonomie die beduidend beter is. Op de PC Mark-benchmark haalt de smartphone nog een tijd die in lijn ligt met deze van de Moto G5+, namelijk 9 uur en 35 minuten. Op de videolooptest weet de Asus echter potten te breken met een score van 12 uur en 51 minuten. Asus weet duidelijk meer uit zijn hardware te halen dan Lenovo. Spijtig genoeg vind je de ZE552KL-versie van de ZenFone 3 amper online en is enkel de ZE520KL-versie beschikbaar die maar een batterij van 2.650 mAh heeft en een 5,2 inchscherm.

3. Samsung Galaxy A3 (2017) (279 euro bij Coolblue)

Het enige toestel in deze prijsklasse dat het meer dan tien uur volhoudt op de PC Mark-autonomietest is de Samsung Galaxy A3. De smartphone haalt een indrukwekkende tijd van 10 uur en 58 minuten. Op de videolooptest presteert het toestel wel iets minder met een score van 9 uur en 46 minuten. Hoogstwaarschijnlijk heeft het type video hier mee te maken. We gebruikten een mkv-filmpje met een hoge bitrate, waardoor de chip tot het maximum werd gedreven en meer batterij verbruikte.

Premiumtoestellen

Wie veel geld te besteden heeft, voelt zich helemaal thuis in het premiumsegment. Deze toestellen zijn de paradepaardjes van de fabrikanten en bevatten het beste dat ze kunnen aanbieden. Niet alleen leveren de smartphones goede prestaties, ook zien de toestellen er erg mooi uit. Een premium design is echter eveneens het voornaamste nadeel aan dure smartphones. Fabrikanten willen hun toestellen zo dun mogelijk houden, waardoor erg grote batterijen niet aan de orde zijn. Een grote accu proppen in een slank toestel kan immers explosieve gevolgen hebben, zoals Samsung vorig jaar aan den lijve ondervond.

1. Huawei Mate 9 (599 euro bij Coolblue)

De Huawei Mate 9 is het enige vlaggenschip van een populair smartphonemerk dat zich een weg weet te banen naar de top drie op het vlak van autonomie. De smartphone bevat een batterij met een capaciteit van 4.000 mAh en haalt daarmee een tijd van 9 uur en 45 minuten op de PC Mark Battery test. Ook op onze videolooptest doet het toestel het behoorlijk met een tijd van 12 uur en 2 minuten. Wie op zoek is naar een goed all-around-toestel is bij Huawei aan het juiste adres, aangezien de smartphone eveneens op de overige benchmarks hoge toppen scheert.

2. BlackBerry KEYone (599 euro)

BlackBerry heeft zijn eigen besturingssysteem aan de kant geschoven en biedt voortaan smartphones aan met Android. Het laatste wapenfeit van het bedrijf is de KEYone, dat ons weet te imponeren met zijn autonomie. De KEYone haalt een score van 10 uur en 43 minuten en houdt het maar liefst 14 uur en 26 minuten vol op onze videolooptest. Wel zijn de overige prestaties van de smartphone erg gemiddeld en moet je voor het uiterlijk zijn. BlackBerry heeft gekozen om een fysiek toetsenbord toe te voegen aan zijn toestel, waardoor het scherm een speciale verhouding heeft. Ook kan je de smartphone moeilijk slank en sierlijk noemen.

3. Asus Zenfone Zoom S (469 euro bij Coolblue)

Net als in de middenklasse heeft Asus een smartphone klaar die potten breekt op het vlak van autonomie. De Asus Zenfone Zoom S haalt op zowel de PC Mark- als videolooptest de beste resultaten van alle smartphones die meer dan 400 euro kosten. Het toestel houdt het op beide testen respectievelijk 12 uur 36 minuten en 19 uur 54 minuten vol. Wel moet het toestel op het vlak van prestaties zowat alle andere smartphones in het premiumsegment voor zich dulden, al zijn de meeste van deze toestellen een stukje duurder.

Toemaatje: Lenovo Moto Z Play (429 euro bij Coolblue)

Een laatste smartphone die niet aan deze lijst mag ontbreken, is de Moto Z Play van Lenovo. Op de videolooptest haalt het toestel een degelijke score van 12 uur en 13 minuten. Pas wanneer je het toestel van de juiste mod voorziet, komt de echte kracht van de Z Play naar boven. De Incipio offGRID Power Pack heeft een capaciteit van 2.220 mAh en voegt nog eens 8 uur toe aan de autonomie van de Z Play. Aan deze mod ben je wel 89 euro kwijt.

Lees meer over : autonomie | batterij | mobiel | smartphone | tip