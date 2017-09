iOS 11 beschikbaar: dit moet je weten voor je updatet

Apple start vanavond om zeven uur met de wereldwijde uitrol van het nieuwe besturingssysteem. Vooraleer je je iPhone of iPad updatet, zetten we nog even alles op een rijtje.

Om zeven uur vanavond kan je via een over-the-air-update het nieuwe mobiele besturingssysteem van Apple downloaden: iOS 11. Komt jouw iPhone of iPad ook in aanmerking, en hoe laat je de download snel verlopen? We sommen nog een aantal praktische zaken op die je best mee in rekening neemt om het updateproces zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen.

1. Is mijn toestel compatibel?

Niet elke iPhone of iPad komt in aanmerking voor het nieuwe besturingssysteem. De meeste apparaten die compatibel zijn met iOS 10 kunnen ook de volgende versie van het operating system draaien, met uitzondering van de iPhone 5, iPhone 5c en de iPad 4. Op de iPhone 8 en iPhone X zal het softwarelaagje standaard geïnstalleerd zijn.

Om nog even alles op een rijtje te zetten, de volgende apparaten ondersteunen de update:

iPhone SE

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPad Pro 9,7

iPad Pro 10,5

iPad Pro 12,9

iPad (vijfde generatie)

iPad Air

iPad Air 2

iPad Mini (vanaf de tweede generatie)

iPod Touch (zesde generatie)

Als je toestel compatibel is, raden we ten sterkste aan om de update door te voeren. Alleen op die manier ben je beschermd tegen misbruik van lekken in het besturingssysteem.

2. Wat is er nieuw?

Naar goede gewoonte brengt het nieuwe besturingssysteem van Apple heel wat veranderingen met zich mee, zoals een ontwikkelaarsplatform voor augmented reality (ARKit), een uitgebreidere camera-app en een nieuw uiterlijk voor de App Store. We somden eerder al de belangrijkste nieuwe functies op die in het mobiele besturingssysteem vervat zijn.

3. Hoe bereid ik mijn toestel voor?

Ben je overtuigd dat je iOS 10 op je iPhone, iPod of iPad wilt installeren, dan zijn er een paar zaken die je nu al kan doen om de update zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen.

Check welke 32-bit apps je hebt draaien – Met iOS 11 verdwijnt de 32 bit-ondersteuning van de iPhone. In 2013 al introduceerde Apple met de iPhone 5S de eerste telefoon met 64 bit-hardware. Zonder te veel in detail te gaan kan je 64 bit-hardware zien als een krachtigere versie van 32-bit-architectuur, die overweg kan met meer geheugen. Duizenden apps zijn nog niet bijgewerkt naar het snellere 64-bit, dus besloot Apple om daar komaf mee te maken. Normaal gezien gaat het om oude apps, maar best kijk je nog even na welke apps zullen verdwijnen van je toestellen. Ga naar je instellingenmenu en klik daarna op ‘Algemeen’, ‘Info’, ‘Apps’. Onder ‘App-ondersteuning’ zie je een lijstje met apps staan die op je toestel zijn geïnstalleerd.

Updaten – Zorg er eerst en vooral voor dat je toestel helemaal up-to-date is. Navigeer naar de instellingen en kies vervolgens voor ‘Algemeen’, ‘Info’. Hier zie je welke versie van iOS op je apparaat draait. Draai je nog op iOS 9 of ouder, dan moet je nog even updaten.

Back-up – Meestal verloopt een update foutloos, maar het is nooit zonder risico dat je een besturingssysteem updatet. Als er iets fout loopt, dan ben je al je bestanden kwijt. Maak daarom een reservekopie voor je de update installeert. Navigeer op je toestel naar ‘Instellingen, ‘iCloud’, ‘Reservekopie en opslag’ en kies voor de optie ‘Maak nu reservekopie’. Een meer uitgebreide uitleg over het maken van een reservekopie en hoe je die vervolgens terug op je toestel zet, kan je in dit document nalezen.

Plaats maken – Ten slotte zal je mogelijk plaats moeten maken op je toestel om de update te kunnen downloaden en installeren. De installatie van iOS 11 vereist ongeveer 1,9 GB beschikbare ruimte op je toestel. Dat is op zich niet onoverkomelijk, maar sowieso is dit een uitgelezen moment om eens door je applicaties te gaan en apps te verwijderen die je zelden of nooit gebruikt. Je kan er ook voor opteren om je foto’s en video’s – na apps waarschijnlijk de grootste slokoppen op je toestel – naar de cloud te verhuizen om zo plaats te winnen.

4. Hoe krijg ik de update zo snel mogelijk op mijn toestel?

We verwachten dat iOS 10 bij ons omstreeks 19 uur beschikbaar zal zijn. Dat betekent echter niet dat je de update klokslag zeven uur op je iPhone of iPad zal zien verschijnen. iOS draait op honderden miljoenen apparaten. Als al die gebruikers op hetzelfde moment de update beginnen downloaden, zouden de servers van Apple het begeven onder al dat verkeer. De update wordt daarom gefaseerd uitgerold, waardoor het even kan duren voor jouw toestel aan de beurt is.

Je iPhone of iPad controleert automatisch of er updates beschikbaar zijn, maar je kan het ook handmatig controleren. Open de instellingen en navigeer naar ‘Algemeen’, ‘Software-update’. Je toestel zoekt nu naar beschikbare updates. Is de update beschikbaar, dan druk je op ‘Download’ om hem binnen te halen.

Heb je ‘s avonds laat nog steeds geen update binnen, zorg dan dat je apparaat is aangesloten op een voedingsbron en verbonden met het wifi-netwerk. Je toestel zoekt ‘s nachts verder naar een update en met een beetje geluk staat hij de volgende ochtend voor je klaar.

Wil je niet wachten tot vanavond, dan kan je nu al met het besturingssysteem aan de slag gaan door de bètaversie te installeren. Er kunnen nog enkele bugs optreden, maar in principe is deze versie finaal en kan je die zonder risico op je toestel installeren. Collega Dries legde vorige week uit hoe dat moet.

