Zo speel je YouTube in de achtergrond op je smartphone

YouTube is één van de apps die ik het vaakst gebruik op mijn smartphone. ’s Ochtends bekijk ik een filmpje tijdens het ontbijt en ook ‘s avonds zijn de video’s een belangrijke vrijetijdsbesteding. Wie naar muziek wil luisteren op zijn smartphone en ondertussen berichten wil sturen naar zijn vrienden komt echter bedrogen uit. De app blijft koppig op de voorgrond staan, wat multitasking onmogelijk maakt.

Gelukkig zijn er manieren om dat probleem te omzeilen. Er bestaan verschillende apps die je uit de brand helpen, maar The Verge is een nog eenvoudigere methode om YouTube naar de achtergrond te verbannen op het spoor gekomen. Al wat je nodig hebt, is een Chrome-browser op je Android-toestel en de Dolphin-browser op je iPhone.

Android

Open YouTube in een Chrome-browser op je smartphone. Tik vervolgens op de drie puntjes om het instellingenmenu te openen en vink Desktopversie opvragen aan. Ga naar het filmpje dat je wilt beluisteren en start het. Indien Chrome je om toestemming vraagt om notificaties van YouTube te tonen, tik je op Toestaan. Wanneer je nu je browser sluit, zal de video stoppen. Via het notificatiemenu kan je het filmpje echter weer starten.

iPhone

Installeer de Dolphin-webbrowser op je iPhone. Open vervolgens YouTube in Dolphin. Ga naar het filmpje dat je wilt beluisteren en start het. Wanneer je de Dolphin-app verlaat, ben je in staat om de video weer op te starten via het iOS-bedieningspaneel.

