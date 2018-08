Hoe verwijder ik mijn Twitter-account definitief?

Ben je uitgekeken op Twitter of bezorgd om je privacy? Dan kan je jouw Twitter-account deactiveren en verwijderen. Hier lees je hoe je dat doet!

Het was ooit een razend populair medium, maar tegenwoordig een beetje passé. Twitter heeft nog steeds veel gebruikers, maar het aantal actieve gebruikers en geposte Tweets dalen nog steeds elke maand. Ze staan niet bekend om grote datalekken, maar wat heb je aan een Twitter-account als je het toch niet gebruikt? Daarom lees je hier hoe je Twitter kan verwijderen.

Je account deactiveren

Je Twitter-account verwijderen is gelukkig iets gemakkelijker dan je Facebook-account verwijderen. Je opent Twitter op je desktop en logt vervolgens in. Nu klik je bovenaan de pagina op je profielfoto (tussen de zoekfunctie en de knop ‘Tweeten’ in. Ga vervolgens naar ‘Instellingen’ en privacy en klik op het menu ‘Account’. Onderaan deze pagina zie de tekst ‘Mijn account deactiveren’, klik daar op.

Je krijgt dan een nieuw scherm te zien waar Twitter nog eens om je bevestiging vraagt. De tekst legt uit dat je weergavenaam, @gebruikersnaam en openbare profiel niet langer zichtbaar zullen zijn. Verder wordt benadrukt dat je het account binnen 30 dagen nog opnieuw kan activeren en dat sommige accountgegevens nog te zien zullen blijven in zoekmachine als Google of Bing. Ben je zeker van je zaak? Klik dan op ‘Deactiveren’.

Permanent Twitter verwijderen (?)

De enige optie om je account permanent te verwijderen is het volgen van de bovenstaande stappen en vervolgens 30 dagen te wachten. Dan zijn de gegevens ook gewist uit de database van Twitter en niet meer bereikbaar. Hou er daarbij wel rekening mee dat tweets en afbeeldingen ook door zoekmachines worden geïndexeerd en daar niet verwijderd kunnen worden door jou of Twitter. Daarvoor zul je contact op moeten nemen met de desbetreffende zoekmachines.

Herstellen

Je kan dus binnen 30 dagen na deactivatie je Twitter-account weer herstellen. Dit doe je door in te loggen met je gebruikersnaam en wachtwoord. Twitter deblokkeert het account dan automatisch.

