Tech Tip: Toetsenbordinstellingen aanpassen in Windows 10

Je hebt het waarschijnlijk al wel eens voorgehad, je bent rustig aan het typen en plots verspringt je toetsenbord naar Qwerty en weet je absoluut niet hoe je je instellingen terug naar Azerty kan aanpassen. Wij helpen je uit de nood!

Stap 1: Welke sneltoets verandert je toetsenbordinstellingen?

Alvorens we op zoek gaan naar de oplossing voor bovenstaand probleem, is het belangrijk dat we de oorzaak ervan aanpakken. Je toetsenbord layout veranderd immers omdat je per ongeluk de sneltoetsen induwt. In Windows 10 zijn er dat verschillende: Alt + Shift komt vaak voor, maar ook Ctrl + Shift kan voor problemen zorgen. Tenslotte heeft Windows ook nog een visueel menu dat deze wijzigingen aangeeft, dat vind je via de Windows toets + spatiebalk.

Ook goed om te weten is dat je deze instellingen ook kan wijzigen via de taakbalk, rechts onderaan je scherm, daar staat normaal een taalcode zoals NLD en een code voor de toetsenbordindeling die je momenteel gebruikt, zoals BEP (Belgische Punt) of NL.

Stap 2: Verwijder overbodige toetsenbordindelingen

Nu je weet waarom je toetsenbord zomaar van indeling verandert, zal je het probleem sneller kunnen oplossen, maar voorkomen is nu eenmaal beter dan genezen. Daarom kan je best toetsenbordinstellingen die je niet gebruikt gewoon verwijderen van je computer.

Om dit te doen, open je het startmenu, waarna je op instellingen klikt (het radar-icoontje), naar Tijd en Taal navigeert en vervolgens op Regio en Taal klikt. Je kan ook via je taakbalk gaan door op de bovenvermelde taalcode te klikken en Taalvoorkeuren te selecteren.

Hier aangekomen zie je de taal van je computer staan, klik erop, selecteer opties en je krijgt een overzicht van de verschillende toetsenbordindelingen op je computer. Als Belg kan je alles behalve Belgische Punt verwijderen, als Nederlander voldoet de Nederlandse indeling.

Lees meer over : Tech Tip | toetsenbord | Toetsenbordinstellingen | windows 10