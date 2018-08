Hoe verwijder ik mijn Instagram-account definitief?

Ben je uitgekeken op Instagram of bezorgd om je privacy? Dan kan je jouw Instagram-account tijdelijke deactiveren of verwijderen. Hier lees je hoe je dat doet!

Hoewel het hét sociale kanaal van het moment is, komt er vast ook een tijd dat je genoeg hebt van alle Instagram selfies om je heen. Dan is het tijd om afscheid te nemen. Hier lees je hoe je jouw account pauzeert, verwijdert en herstelt.

Pauzeer je Instagram-account

Je kan je account pauzeren door het te deactiveren. Hierdoor wordt je account, inclusief alle foto’s, commentaren en likes verborgen en onzichtbaar voor anderen. De content wordt dan niet verwijderd: als je opnieuw inlogt is alles weer zichtbaar.

Om dit te doen log je in op de website (niet via de Instagram-app) en klik je bovenaan op je gebruikersnaam. Klik vervolgens op ‘Profiel bewerken’ klik op ‘Mijn account tijdelijk uitschakelen’. Vul in het volgende scherm de reden in waarom je jouw account wil uitschakelen en bevestig de actie met je wachtwoord. Je kan je account slechts één keer per week uitschakelen.

Verwijder je Instagram-account

Is een pauze niet genoeg voor je? Dan kan je jouw account helemaal verwijderen. Je verwijdert dan al je foto’s, video’s, volgers, commentaren en likes permanent. Deze optie is niet in de instellingen van Instagram te vinden en enkel bereikbaar door naar de volgende link te gaan als je bent ingelogd in Instagram: www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent. Let wel op: hiermee verwijder je dus echt alles. Er is geen weg terug en geen periode dat Instagram je data bewaard.

