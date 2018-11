Tech Tip: Twee vensters naast elkaar zetten in Windows

Als je het ook vervelend vindt om steeds ALT + TAB te moeten gebruiken om tussen twee dezelfde vensters te wisselen, dan ben je aan het juiste adres in deze eerste editie van de TechPulse Tech Tips. We leggen je in enkele eenvoudige stappen immers uit hoe je je scherm in twee of meerdere delen kan verdelen op een Windows computer.

Stap 1: Je scherm in twee delen splitsen

Je leest dit artikel waarschijnlijk in je browser en de kans is groot dat hij de volledige oppervlakte van je beeldscherm inneemt. Als je scherm aan de grote kant is, dan verspil je best wel wat ruimte. Houdt daarom de Windows-toets ingedrukt en druk op de pijltjestoets naar links of rechts. Je browser neemt nu nog maar de helft van je scherm in en Windows stelt zelf voor om andere programma’s te gebruiken in de andere helft. Perfect als je TechPulse wil lezen terwijl je Netflix kijkt.

Gebruik je liever geen toetsencombinatie? Sleep dan eerder welk venster naar de linker- of rechterzijde van je scherm en laat Windows het voor je verdelen.

Stap 2: Je scherm in vier verdelen

Wil je je scherm nog meer opsplitsen? Houdt dan de Windows-toets ingedrukt en druk op de pijltjestoets naar boven of naar beneden.

Stap 3: Je actieve venster maximaliseren of minimaliseren

Wil je verder browsen in volledig scherm? Houdt dan de Windows-toets ingedrukt en druk tweemaal op de pijltjestoets naar boven. Hetzelfde principe kan je gebruiken om een venster te minimaliseren, maar dan druk je tweemaal op de pijltjestoets naar beneden. Je kan ook je venster tegen de bovenste rand slepen om het te maximaliseren. Onderaan lukt dit niet omdat je taakbalk dan in de weg zit.

Lees meer over : scherm splitsen | TechPulse Tech Tips | tips | Windows